Бани, каток и райские сады: куда сходить в лучших аэропортах мира

Delfi Turgid
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Бани, каток и райские сады: куда сходить в лучших аэропортах мира
Foto: Shutterstock
Lenta.ru

Современный аэропорт — это не только бесконечные проверки безопасности, очереди и ожидание, но и возможность развлечься. Крупные воздушные гавани все больше напоминают парки развлечений, где можно устроить шопинг, вкусно поесть и выпить. Но есть аэропорты, которые выделяются даже в ряду лучших хабов мира. Музеи, ботанические сады, каток и многое другое — "Лента.ру" выбрала аэропорты с самым необычным досугом на планете.

Международный аэропорт Хамад в столице Катара Дохе — один из самых современных в мире. Открытие его состоялось в 2014 году — на пять лет позже намеченного срока. Зато тут есть 25-метровый бассейн, тренажерный зал и джакузи. Насладиться всем этим можно всего за 35 долларов.

Аэропорт Мюнхена — один из крупнейших хабов Европы, в котором даже длительная стыковка пройдет на ура. Главное — правильно выбрать время года, ведь на Рождество во внутреннем дворе одного из терминалов организуется ярмарка пива и заливается каток.

A post shared by Vero Boudaud (@veronthemove) on Aug 19, 2018 at 1:54am PDT

Со дня своего открытия в 2001 году воздушная гавань Сеула аэропорт Инчхон регулярно попадает в списки самых комфортных аэропортов мира. Одна из его особенностей — живые растения в залах.

A post shared by ♀☮️ (@marta_electra) on Aug 12, 2018 at 12:15am PDT

Аэропорт Мадрид-Барахас имени Альфонсо Суареса — воздушные ворота Европы в Латинскую Америку. По загруженности он занимает четвертое место в Европе. Барахас знаменит дизайном новых терминалов, открытых в 2006 году. Архитекторы и инженеры получили за него несколько престижных наград.

Ванкувер — один из самых богатых городов Канады. Успешных канадцев привлекает мягкий климат и прекрасная экология. Подчеркивает это и местный аэропорт, который щеголяет огромным аквариумом и декором в стилистике местных индейских племен.

Жители Сан-Франциско обожают здоровый образ жизни и все, что с ним связано. Бег, здоровое питание и, конечно же, йога. Неудивительно, что в аэропорту Сан-Франциско есть отдельная комната для занятий и медитаций. Впрочем, один из лучших в мире винных баров тут тоже имеется. Все-таки виноградники долины Сономы и Напа под боком.

Взрослым в Дубае непросто: за мелкие нарушение порядка можно получить тюремный срок. Зато детям раздолье — в главном аэропорту эмирата есть интерактивные детские комнаты.

Сингапур — это чистота, порядок и богатство, а его аэропорт Чанги — один из лучших в мире. Он был открыт в 1981 году и в период с 1987 по 2007 год получил более 280 наград. Терминалы регулярно обновляются, а в арсенале гавани появляются все новые фишки для пассажиров.

A post shared by Nada Bala (@naddraj) on Aug 20, 2018 at 12:02am PDT

Например, на крыше одного из терминалов находится плавательный бассейн с шезлонгами и джакузи. По всему аэропорту расставлены полноценные детские игровые площадки с горками и качелями. В терминалах много живых растений, а в некоторых расположены полноценные ботанические сады.

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Delfi Turgid

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