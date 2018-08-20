Бани, каток и райские сады: куда сходить в лучших аэропортах мира

Современный аэропорт — это не только бесконечные проверки безопасности, очереди и ожидание, но и возможность развлечься. Крупные воздушные гавани все больше напоминают парки развлечений, где можно устроить шопинг, вкусно поесть и выпить. Но есть аэропорты, которые выделяются даже в ряду лучших хабов мира. Музеи, ботанические сады, каток и многое другое — "Лента.ру" выбрала аэропорты с самым необычным досугом на планете.
Международный аэропорт Хамад в столице Катара Дохе — один из самых современных в мире. Открытие его состоялось в 2014 году — на пять лет позже намеченного срока. Зато тут есть 25-метровый бассейн, тренажерный зал и джакузи. Насладиться всем этим можно всего за 35 долларов.
Аэропорт Мюнхена — один из крупнейших хабов Европы, в котором даже длительная стыковка пройдет на ура. Главное — правильно выбрать время года, ведь на Рождество во внутреннем дворе одного из терминалов организуется ярмарка пива и заливается каток.
Со дня своего открытия в 2001 году воздушная гавань Сеула аэропорт Инчхон регулярно попадает в списки самых комфортных аэропортов мира. Одна из его особенностей — живые растения в залах.
Аэропорт Мадрид-Барахас имени Альфонсо Суареса — воздушные ворота Европы в Латинскую Америку. По загруженности он занимает четвертое место в Европе. Барахас знаменит дизайном новых терминалов, открытых в 2006 году. Архитекторы и инженеры получили за него несколько престижных наград.
Ванкувер — один из самых богатых городов Канады. Успешных канадцев привлекает мягкий климат и прекрасная экология. Подчеркивает это и местный аэропорт, который щеголяет огромным аквариумом и декором в стилистике местных индейских племен.
Жители Сан-Франциско обожают здоровый образ жизни и все, что с ним связано. Бег, здоровое питание и, конечно же, йога. Неудивительно, что в аэропорту Сан-Франциско есть отдельная комната для занятий и медитаций. Впрочем, один из лучших в мире винных баров тут тоже имеется. Все-таки виноградники долины Сономы и Напа под боком.
Взрослым в Дубае непросто: за мелкие нарушение порядка можно получить тюремный срок. Зато детям раздолье — в главном аэропорту эмирата есть интерактивные детские комнаты.
Сингапур — это чистота, порядок и богатство, а его аэропорт Чанги — один из лучших в мире. Он был открыт в 1981 году и в период с 1987 по 2007 год получил более 280 наград. Терминалы регулярно обновляются, а в арсенале гавани появляются все новые фишки для пассажиров.
Например, на крыше одного из терминалов находится плавательный бассейн с шезлонгами и джакузи. По всему аэропорту расставлены полноценные детские игровые площадки с горками и качелями. В терминалах много живых растений, а в некоторых расположены полноценные ботанические сады.