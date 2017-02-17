1. Дьявольская библия в Стокгольме
Возраст этой книги около 400 лет и это самый большой манускрипт из всех сохранившихся до наших дней. Codex Gigas значит "Гигантская книга" и заслуженно, при ее-то размерах (895x490 мм), объеме (620 страниц) и весе (75 кг).
Согласно легенде, книга была написана от руки за одну ночь неким заключенным монахом. Разумеется, не без помощи дьявола. Кстати, изображение дьявола в книге тоже есть.
Где увидеть: в Национальной библиотеке в Стокгольме в парке Humlegården.
2. Деревня викингов в глухом лесу
В одном из лесов провинции Вермланд есть деревня Nysäter. В ней находится Värmlands Vikingacenter, или "Вермландский центр викингов". В нем есть все — от кораблей до базаров. Каждый год там проводится гигантская ярмарка Vikingating, которая собирает фанатов викингов со всей Северной Европы. А еще там есть супермаркет под названием Vikingahallen, что переводится как "Зал викингов".
Как добраться: по шоссе E18 из Карлстада до Nysäter (около 40 минут езды), либо с юга, по E45. На машине или на автобусе компаний Värmlandstrafik, Swebus или Netbus.
3. Самая маленькая церковь в Швеции
Площадь церкви Lillkyrkan в Коберге всего 1,5 кв. метра, ее построил один человек — учитель, вышедший на пенсию. Его отец был пастором и вообще-то церковь стоит на том месте, где некогда был храм. На создание церкви ушло четыре года, она была официально освящена и нередко используется по прямому назначению.
Как добраться: по шоссе 62 из Тролльхеттана в сторону городка Vårgårda. Когда доберетесь до деревни Upphärad, поворачивайте сразу налево и через 3 км доедете до моста. Сразу после моста сверните еще раз налево — церковь стоит на холме у дороги.
4. "Маленький Стамбул"
Мало кто может похвастаться наличием у себя в саду небольшого города. Ян-Эрик Свеннберг — может. Он сделал свой Маленький Стамбул, увидеть его можно в городке Сала в провинции Вестманланд.
Эрик посетил настоящий Стамбул в 1979 году. Трех дней хватило, чтобы он влюбился в город. Вернулся домой и начал строить миниатюрные версии тех зданий, которые увидел в древнем городе. Результат можно увидеть сегодня своими глазами.
Как добраться: по шоссе 18 из Стокгольма на северо-запад, в сторону Энчёпинга. Оттуда — по шоссе 70 до Салы. Учтите, что мини-город находится в частном саду, так что уважайте хозяина и его право сказать "нет".
5. Оригинальный дом Белоснежки
Дендрарий Alphems действительно выглядит как домик Белоснежки из мультфильма Диснея. Это потому, что его когда-то увидел Густав Тенггрен, который потом мигрировал в США и стал художником на студии Диснея. Домик так запал ему в душу, что он использовал полюбившийся образ при создании дома для Белоснежки.
Как добраться: по шоссе 47 из Фальчёпинга в Тролльхеттан, сверните в сторону деревни Floby и следуйте указателям. Вход платный — 30 крон (3 евро) для всех, кроме детей младше 12 лет. Летом там отличное кафе.
6. Музей Pressbyrån — самый секретный в Швеции
Музей, посвященный истории сети магазинов Pressbyrån — что может быть скучнее, верно? Вот только очередь туда строго по записи и люди ждут своего шанса его посетить годами (буквально). Внутри это, впрочем, именно то, что вы ожидаете от такого музея — рассказ истории бренда и всякие штуки из довольно далекого прошлого. Все же интересно увидеть, как выглядели магазины и что в них стояло 100 лет назад, верно? У нас сети магазинов с такой длинной истории просто нет.
Как попасть: езжайте в Kungsholmen и ищите дом по адресу Strandbergsgatan 61. Музей открыт только по средам и только в утренние часы. Записаться можно по телефону +46 (0)8-58749191.
7. "Спа" Владимира Ленина
Говорят, Ленин обожал бани. В Санкт-Петербурге у него даже было любимое заведение, которое позже так и называли: "Ленинские бани". В советское время там парились партийные боссы, а в 1990-х его закрыли.
Основатель отеля Gästis в Варберге посетил эти бани в 1983 году и так впечатлился увиденным, что банально все скопировал в своей гостинице. И, в отличие от оригинальных бань, шведский вариант сохранился до наших дней. В Швеции.
Как попасть: по шоссе E6 до Варберга. Там ищите отель Gästis.
8. Буддистский центр в Лапландии
На скале в маленьком городке Fredrika в муниципалитете Åsele внезапно стоит… 8,5-метровая статуя Будды. А также статуи монаха и пары слонов. В общем, все это не ожидаешь увидеть в Швеции, но оно там есть.
Все началось с монаха Фарамахи Боонтина, который в 2004 году искал в Лапландии тихое место, в котором можно построить храм. И выбрал именно это место. Храм он решил строить с помощью пожертвований, но дело идет ни шатко, ни валко. Пока есть только статуи.
Как попасть: Шоссе 92 до города Fredrika. Адрес буддистского центра — Holmselevägen 68.
9. Музей термосов
А вот это как раз очень логичный музей. Где еще должен быть музей Термосов? В ЮАР, что ли? Конечно, кафе на каждом углу и заправке основательно подкосили культуру использования термосов даже в Швеции, но их там все равно по-прежнему любят. Настолько, что сделали специальный музей.
В нем можно найти даже 100-летние термосы и термосы, которые почему-то были придуманы и сделаны не в Швеции, а в других странах. Невероятно, но таких довольно много!
Как попасть: в город Дельсбу можно приехать по шоссе 84. Попав в него, ищите кафе "Café 11:an" в центре города.
10. Остров неизвестного пирата
Готска-Сандён — самый удаленный остров Швеции и последний остров в Балтийском море, на котором жили настоящие морские пираты. Сегодня это национальный парк площадью 36 кв. километров, напрочь лишенный какой-либо туристической инфраструктуры. Так что направляющимся туда за дикой природой надо взять хорошее настроение, хорошую обувь и хорошую еду. Все — свое.
Как попасть: на остров в 2017 году можно будет попасть с 24 мая по 10 сентября — на пароме из Нюнесхамна. Остановиться можно будет в хостеле или в кемпинге, но на особые удобства не рассчитывайте.