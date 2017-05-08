По словам представителей компании, им удалось создать услугу, которая дает возможность туристам перенестись в прошлые эпохи и подарить совершенно новые впечатления.

Подобные экскурсии в Испании уже проводятся в Севилье, Афинах и Эфесе. Так, например, в Севильи туристы могут наблюдать за взятием под стражу Мигеля де Сервантеса или прибытием в местный порт испанской флотилии.

В турецком Эфесе путешественников встречают Клеопатра и Марк Антоний, а в Афинах можно увидеть первоначальный облик Парфенона или Эрехтейона, а также пообщаться с Платоном.