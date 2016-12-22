Созданные защищать, впечатлять и внушать страх — эти средневековые замки дошли до нас пусть и не в первозданном, но достойном виде. Самое главное, что всех их можно посетить. Как говорится, было бы желание, а замок найдется!
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