Без комаров, зато со звездами: 11 вещей, которые вы не знали про Бора-Бора

Delfi Turgid
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Без комаров, зато со звездами: 11 вещей, которые вы не знали про Бора-Бора
Foto: Shutterstock

На Бора-Бора почти все мечтают побывать хотя бы раз в жизни. Вы точно слышали о Бора-Бора, тамошних идеальных пляжах, кристально прозрачной воде и бунгало прямо над поверхностью воды. Pandotrip подготовил для вас еще несколько удивительных фактов об этом райском месте.

Где находится Бора-Бора?

Каждый месяц тысячи людей спрашивают у поисковиков, где находится Бора-Бора. А вот и ответ — этот тропический остров находится во Французской Полинезии, посреди Тихого океана на полпути между США и Австралией.

Сколько стоит посетить Бора-Бора?

Многие втайне надеются, что Бора-Бора не самый дорогой и эксклюзивный курорт, но это почти так. Средняя стоимость недельного отдыха на Бора-Бора для двоих — около 11 тысяч долларов. Самые скромные расходы здесь составляют 6 тысяч долларов.

Без комаров, зато со звездами: 11 вещей, которые вы не знали про Бора-Бора
Foto: Shutterstock

Мечтаете остановиться в бунгало над водой? Готовьтесь к тому, что такое жилье стоит от 800 до 2000 долларов США за ночь. Но, конечно, есть жилье и за более умеренную цену, например, бунгало на пляже или в садах и пансионаты.

Добраться сюда тоже не так уж дешево. Билет в оба конца из Европы или из США стоит около 2500 тысяч долларов на человека.

Есть ли возможность посетить Бора-Бора, и не потратить все свое состояние?

Вы можете посетить Бора-Бора на круизном лайнере. Многие круизники останавливаются в Бора-Бора, и вы можете насладиться роскошными видами, не потратив свои сбережения, отложенные на пенсию.

Каков климат на Бора-Бора?

На Бора-Бора есть два времени года: лето и зима. Звучит несколько странно, но полинезийское лето длится с ноября по апрель и богато дождями, поэтому его называют мокрым сезоном. В этот период небо затянуто облаками почти каждый день, а бури короткие, сильные и непредсказуемые. Температура днем около 30°С, а уровень осадков около 1800 мм. Зимой, в сухой сезон, температура на несколько градусов ниже, а дождь бывает намного реже. Да и бурь не дождешься.

Название острова не совсем Бора-Бора

Без комаров, зато со звездами: 11 вещей, которые вы не знали про Бора-Бора
Foto: Shutterstock

Местные жители произносят его несколько иначе, чем мы. В таитянском языке нет звука "б", поэтому Бора-Бора звучит как Пора-Пора, что в переводе означает "перворожденный". Первые европейские поселенцы неправильно расслышали местных жителей и так название Бора-Бора устоялось.

Бора-Бора — территория Франции

Как мы рассказывали выше, Бора-Бора является частью Французской Полинезии и является заморской территорией Франции.

Вторая мировая война

Во время Второй мировой войны США выбрали Бора-Бора местом для базы снабжения для своего флота в южной части Тихого океана. Здесь были построены заправочные станции, взлетная полоса, база для гидропланов и оборонительные укрепления. Однако на островах не было никаких военных действий, и база официально была закрыта в июне 1946 года.

На острове нет общественного транспорта

Перед тем, как сюда приехать, распланируйте свой визит — будьте готовы к тому, чтобы много ходить, или взять в аренду велосипед, мопед или автомобиль, потому что на Бора-Бора нет общественного транспорта. Единственное, что можно считать общественным транспортом — это автобус LeTruck, который совершает двухчасовые туры по острову.

Во Французской Полинезии нет ядовитых змей или пауков

Без комаров, зато со звездами: 11 вещей, которые вы не знали про Бора-Бора
Foto: Shutterstock

Да-да, в этом райском уголке нет опасных животных. Можете спокойно уснуть на пляже и единственная змея или паук, которых вы увидите, могут быть в ваших снах.

Осторожно! Кокосы!

Вместо змей и пауков здесь есть другая опасность — кокосовые орехи! Да, вы не очитались — кокосы. Точнее, падающие кокосы.

Один зеленый кокосовый орех может весить до 2 кг, а если учесть, что кокосовые пальмы достигают в высоту 30 м, то при падении кокос развивает скорость 85 км/ч, поэтому он может приземлиться вам на голову с силой, равной одной тонне. И это очень невесело.

Здесь находится один из 10 лучших пляжей мира

В 2013 году CNN оценил лучшие пляжи мира и составил свой список, и пляж Matira Beach вошел в десятку первых. Говорят, что пляж настолько идеален, что с трудом верится в его реальность.

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Delfi Turgid

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