Без паспортов, зато стоя и с гантелями. Как полеты на самолетах изменятся через 5, 10 и 50 лет



Полеты на самолетах в обозримом и не очень будущем довольно серьезно изменятся. Причем первые радикальные изменения можно ожидать уже через пять лет.

Через пять лет: модульные самолеты, бесплатные рейсы, лоукостеры везде, билеты в космос

Без паспортов. В аэропорту Дубая уже до конца этого года установят оборудование, которое будет считывать биометрические данные пассажиров — в частности, лица. Австралия на внутренних рейсах уже с марта 2019 года планирует избавить пассажиров от необходимости показывать паспорта — лица людей будут считывать специальные сканеры.

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Спортзалы на борту самолета. Одно из видений будущего в Airbus — модульные самолеты, которые можно собирать как конструктор под конкретные маршруты. Один из таких модулей — мини-спортзал, в котором пассажиры на дальних рейсах смогут "разогнать кровь".

Кофейни. Другой модуль — кафетерий с баристой, который бы готовил всякие замысловатые кофейные напитки.

Игровые площадки для детей. Это третий модуль самолета будущего по версии Airbus. Причем специальные зоны с мягкими стенами и мебелью предназначены не только для детей. По задумке Airbus семьи также смогут проводить там время вместе.

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Авиакомпании могут начать платить за полеты с ними. Или хотя бы не брать деньги за перелет. Эта идея исходит от Исландского лоукостера WOW Air, чья бизнес-модель в будущем может быть построена на том, что пассажир больше денег тратит на аренду авто или на номер в гостинице, принадлежащей авиакомпании, нежели на сам билет. "Пользуйтесь нашими услугами на земле и летайте бесплатно!".

Больше "дальнобойных" рейсов с авиакомпаниями-лоукостерами. Это уже становится реальностью. Так, Norwegian летает из Осло в ряд городов США (включая даже Лос-Анджелес), WOW Air возит из Великобритании в Торонто, а немецкий Eurowings — в Бангкок и Пхукет на востоке и на Кубу и Доминикану на запад. И это только начало.

Больше беспосадочных перелетов. В марте следующего года Qantas запускает прямой беспосадочный рейс из Лондона в австралийский Перт — первый в своем роде (сейчас до Австралии из Европы без посадки не летают). Маршрут длиной более 14 тыс. километров будут обслуживать новые лайнеры Boeing 787-9.

Билеты в космос. Забудьте про полеты в атмосфере — в ближайшие годы ожидается бум коммерческих предложений с полетами в космос. Лидером, вероятно, является SpaceX, которая в следующем году грозится отправить туристов в первый полет вокруг Луны.

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Забота о багаже на чужих плечах. В октябре 2017 года в Лондоне начинает работу новый сервис AirPortr, который берет на себя заботу о багаже пассажиров. Он забирает чемоданы по любому адресу в британской столице, оснащает их специальными датчиками слежения UMI Global Locator, отвозит в аэропорт и сдает на нужный рейс. Следующий раз пассажир свой багаж видит только в аэропорту назначения. А если сервис покажет себя успешным и появятся аналоги по всему миру — то сумки вообще начнут путешествовать чуть ли не сами по себе. И — благодаря датчикам — не потеряются.

Большие окна. Boeing вместе с Fokker Technologies разработала окна размером 40 на 140 см для установки в современные лайнеры. Правда, пока их будут ставить только на корпоративные самолеты по особому заказу, но лиха беда начало.

Новый тип аэропорта. Множество компаний во всем мире хотят сделать аэропорт чем-то большим, чем аэропорт. Первым, судя по всему, будет аэропорт Чанги в Сингапуре. В начале 2019 года там завершится проект стоимостью 1,7 млрд. долларов по расширению одного из терминалов. Его окружит тропический лес, внутри появится настоящий водопад, отель, сотни ресторанов и магазинов. В других странах мира аэропорты начинают превращать в центры развлечений и торговые центры, куда люди ездят не только для того, чтобы улететь или встретить родных и друзей.

Через 10 лет: стоячие места, сверхзвуковые полеты, биотопливо

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Стоячие места. Идея о том, что пассажиров можно "привязывать" к специальным стоячим местам, тем самым или сделав самолеты меньше, или поместив в то же пространство больше людей, впервые всерьез была озвучена Airbus еще в 2003 году. С тех пор к ней так или иначе возвращались и до сих пор возвращаются разные компании в разных частях света. Сейчас ее всерьез прорабатывает колумбийский лоукостер VivaColombia.

Сверхзвуковые полеты. Стоп, они уже были и от них отказались, верно? Верно — "Конкорды" рассекали над Атлантикой, производя невообразимый шум и сжигая невероятное количество топлива, потом была катастрофа, потом проект закрыли. Что изменилось сегодня? Технологии развились настолько, что появились люди, уверенные в том, что все проблемы со сверхзвуком в гражданской авиации решаемы, было бы желание и деньги. Желание есть у компании Boom, а деньги дает сэр Ричард Брэнсон, не последний человек в авиационном бизнесе.

Более широкое использование биотоплива. Одна из проблем сверхзвуковых перелетов — большие траты авиационного керосина и, как следствие, высокие выбросы. Ответом может быть применение разных видов биотоплива. Не эксклюзивно, а смешивая его с керосином. Исследования на эту тему проводит NASA — и успешно. Впрочем, до реализации на практике пока далеко.

Через 20 лет: отказ от проверок безопасности, больше задержек, чаще болтанка

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Отказ от проверок в аэропортах. Технологии развиваются так стремительно, что в обозримом будущем пассажиров и их багаж будут незримо "сканировать" в тот момент, когда они просто идут по аэропорту. Так что необходимости в специальных пунктах контроля просто не будет.

Большое количество задержек. По мере того, как полеты становятся все дешевле и быстрее, увеличивается количество рейсов и разных проблем. Предсказания неутешительны — к 2030 году в крупнейших аэропортах Европы задержки будут возникать в десятки раз чаще, чем сегодня. Ответ на это? Возможно, большее количество аэропортов?

Чаще болтанка. А тут уже предупреждают ученые — климат меняется к худшему и воздух становится все менее спокойным местом. Особенно при полетах над большими открытыми водными пространствами, типа океанов.

Через 50 лет: беспилотные самолеты

Boeing активно развивает технологии, связанные с искусственным интеллектом, в этом году компания даже начинает тестирование робота-пилота на реальном самолете. Однако пройдут десятки лет, прежде чем самолеты научатся летать сами по себе. Да, сегодня автопилот, при условии наличия нужного наземного оборудования, может поднять самолет в воздух, вести по маршруту и посадить, однако ему все равно нужен человек в кабине — чтобы запрограммировать и надзирать. Самая большая проблема нынешних автопилотов — неспособность посадить самолет в том случае, если что-то идет не так, есть поломки или очень плохая погода. Чтобы справиться с бедой на борту — нужен человек. А когда будет создан робот, с "мозгами", подобные человеку-пилоту — этого пока никто толком не знает.