В Беларуси безвиз для иностранцев могут увеличить до 30 дней. Об этом в интервью The Financial Times рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

«Наша инициатива призвана облегчить деловые контакты между Беларусью и ЕС, способствовать развитию туризма. И это еще не предел: мы намерены увеличить срок пребывания в Беларуси без виз до 10 или даже 30 дней. Но идти к этому мы будем постепенно, шаг за шагом. К концу текущего года мы проанализируем ситуацию в этой сфере и внесем главе государства конкретные предложения, касающиеся расширения безвизового режима», – рассказал министр.

Напомним, что в 2016 году Беларусь разрешила иностранцам без визы посещать Августовский канал, Гродно и Гродненский район, в 2015 году – Беловежскую пущу.

А в феврале 2017 года в Беларуси заработал пятидневный безвизовый режим для граждан из 80 стран. На каких условиях они могут приехать в страну без визы можно прочитать здесь.