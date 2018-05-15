Booking.com открывает офис в Вильнюсе

Delfi Turgid
Оставить комментарий
Booking.com открывает офис в Вильнюсе
Foto: Reuters/LETA/Scanpix
rus.delfi.lt

Система интернет-бронирования отелей Booking.com еще в прошлом году сообщала о своих планах в связи с размещением офиса в Литве. Сегодня, 15 мая 2018 года, офис этой компании открылся в Вильнюсе.

В прошлом году представители Booking.com рассказали BNS, что в течение 5 лет примут на работу в Вильнюсский офис 900 человек.

Компания Booking.com была зарегистрирована в Амстердаме, Нидерланды. Сайт открылся в 1996 г. С 2005 года Booking.com принадлежит действующей в США компании Priceline Group, которой принадлежат порталы kayak.com, priceline.com, agoda.com, rentalcars.com и др.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ФОТО. В Литве для туристов откроют Лидувенский мост — самый высокий ж/д мост в стране

ФОТО. В Литве для туристов откроют Лидувенский мост — самый высокий ж/д мост в стране

ФОТО. Сколько стоит номер в самой новой гостинице Вильнюса

ФОТО. Сколько стоит номер в самой новой гостинице Вильнюса

Узкоколейка в Аукштайтии прекратила свою работу - поездки опасны для жизни

Узкоколейка в Аукштайтии прекратила свою работу - поездки опасны для жизни

Поговорить с рыбкой, послушать сказку, украсть шампунь: названы самые необычные услуги гостиниц

Поговорить с рыбкой, послушать сказку, украсть шампунь: названы самые необычные услуги гостиниц

Booking.com открывает офис в Вильнюсе

Booking.com открывает офис в Вильнюсе

airBaltic начала полеты из Риги в Сочи

airBaltic начала полеты из Риги в Сочи

19 причин посетить Испанию этим летом и взять с собой всю семью

19 причин посетить Испанию этим летом и взять с собой всю семью (1)

ФОТО. Альпийский глаз: бирюзовое озеро Брайес на итальянско-австрийской границе

ФОТО. Альпийский глаз: бирюзовое озеро Брайес на итальянско-австрийской границе

подробнее
19 причин посетить Испанию этим летом и взять с собой всю семью

19 причин посетить Испанию этим летом и взять с собой всю семью (1)

Лучшие в мире пляжи для нудистов

Лучшие в мире пляжи для нудистов (82)

airBaltic начала полеты из Риги в Сочи

airBaltic начала полеты из Риги в Сочи

Природа зла: 10 самых экстремальных мест на Земле

Природа зла: 10 самых экстремальных мест на Земле

Booking.com открывает офис в Вильнюсе

Booking.com открывает офис в Вильнюсе

подробнее