Booking.com открывает офис в Вильнюсе

Система интернет-бронирования отелей Booking.com еще в прошлом году сообщала о своих планах в связи с размещением офиса в Литве. Сегодня, 15 мая 2018 года, офис этой компании открылся в Вильнюсе.

В прошлом году представители Booking.com рассказали BNS, что в течение 5 лет примут на работу в Вильнюсский офис 900 человек.

Компания Booking.com была зарегистрирована в Амстердаме, Нидерланды. Сайт открылся в 1996 г. С 2005 года Booking.com принадлежит действующей в США компании Priceline Group, которой принадлежат порталы kayak.com, priceline.com, agoda.com, rentalcars.com и др.