Booking.com предлагает отдохнуть в коттедже из шоколада

Delfi Turgid
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Booking.com предлагает отдохнуть в коттедже из шоколада
Foto: Booking.com

Гостиничный портал Booking.com предлагает путешественникам остановиться в коттедже, полностью изготовленном из шоколада.

Сладкий коттедж находится во Франции, в оранжерее L'Orangerie Ephémère в садах Севрской фарфоровой мануфактуры. Здесь смогут вольготно разместиться четыре сладкоежки, пишет портал 34travel.me.

Необычный дом спроектировал шоколатье Жан-Люк Деклузо. На все про все ему понадобилось около полутора тонна сладкого продукта. Из шоколада выполнены не только крыша и стены, но также камин, мебель, часы, посуда, книги, светильники. Кое-что из "начинки" коттеджа разрешается съесть.

Возле коттеджа гости смогут насладиться видом на пруд с шоколадными утками и цветочную клумбу с шоколадными цветами. Также гостей планируют развлекать мастер-классом по созданию мини-домиков из шоколада.

Коттедж откроют для постояльцев всего на несколько ночей. 19 и 26 сентября в 10 утра по центральноевропейскому времени его можно будет забронировать на 5 и 6 октября соответственно. Ночь в шоколадной сказке обойдется в € 50.

"Никогда не думал, что мне выпадет возможность построить настоящий шоколадный коттедж в натуральную величину! – выразил эмоции по поводу проекта шоколатье Жан-Люк Деклузо. – Я рад сотрудничать с Booking.com и разделить свою любовь к шоколаду с другими. Надеюсь, что гости получат удовольствие от отдыха в таком удивительном месте".

"Этот шоколадный коттедж – отличный пример того, насколько уникальные возможности доступны нашим клиентам", – подчеркнула региональный директор Booking.com во Франции Ванесса Хейдорф.

Source info

Delfi Turgid

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