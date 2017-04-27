Будва или Пореч: какой курорт выбрать для летнего отдыха?

Отели

Будва

Население городка составляет всего 13 000 человек, тогда как летом число туристов может достигать 100000. При этом на курорте нет действительно хороших "четверок" или "пятерок" и лишь всего пара отелей работает по системе all inclusive. При этом в стоимость проживания включены только завтрак‑обед и ужин. Алкоголь и перекусы покупаются за отдельную плату. Особой популярностью в Будве пользуются апартаменты.

Пореч

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Отелей на этом хорватском курорте больше, чем в Будве. Они чуть повыше классом и подороже, однако не соответствуют уровню хороших четырехзведочных или пятизведочных европейских гостиниц. В Порече также есть несколько отелей, работающих по системе "все включено", однако их формат куда скромнее турецких гостиниц. Остановиться на курорте можно и в апартаментах.