Было да сплыло. 10 самых дорогих вещей в мире, которые когда-либо были украдены

Несмотря на то, что многие из этих предметов крайне велики и стоят огромных денег, преступники тем не менее ухитрялись украсть и их, пишет Reader's Digest.

"Мона Лиза" да Винчи

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Слышали об этой краже? Скорее всего, да, учитывая извесноть картины. Преступник Винченцо Перуджа был разнорабочим в Лувре, где была выставлена картина. В 1911 году он спрятался в шкафу, дождался закрытия музея и затем унес ее с помощью двух пособников. Картину обнаружили и вернули в Лувр в 1913 году после того, как Перуджа пытался продать ее директору галереи Уффици. Эта картина возглавляет список самых дорогих краж, поскольку ее стоимость составляет по меньшей мере 2 миллиарда долларов.