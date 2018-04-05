Было да сплыло. 10 самых дорогих вещей в мире, которые когда-либо были украдены

Delfi Turgid
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Эмпайр-стейт-билдинг
Было да сплыло. 10 самых дорогих вещей в мире, которые когда-либо были украдены
Foto: AP/Scanpix/LETA

Несмотря на то, что многие из этих предметов крайне велики и стоят огромных денег, преступники тем не менее ухитрялись украсть и их, пишет Reader's Digest.

"Мона Лиза" да Винчи

Было да сплыло. 10 самых дорогих вещей в мире, которые когда-либо были украдены
Foto: Pixabay

Слышали об этой краже? Скорее всего, да, учитывая извесноть картины. Преступник Винченцо Перуджа был разнорабочим в Лувре, где была выставлена картина. В 1911 году он спрятался в шкафу, дождался закрытия музея и затем унес ее с помощью двух пособников. Картину обнаружили и вернули в Лувр в 1913 году после того, как Перуджа пытался продать ее директору галереи Уффици. Эта картина возглавляет список самых дорогих краж, поскольку ее стоимость составляет по меньшей мере 2 миллиарда долларов.

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Эмпайр-стейт-билдинг

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Delfi Turgid

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