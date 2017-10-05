1. Чаще болтанка

В ближайшие десятилетия болтанка во время полете станет в три раза более частым явлением, предсказывают некоторые ученые. Рост уже налицо, а к 2050 году число травм значительно вырастет и, скорее всего, в обозримом будущем мы будем летать исключительно с пристегнутыми ремнями на протяжении всего полета.

Отдельные группы исследователей работают над технологиями "раннего обнаружения" воздушных ям, но даже самые перспективные разработки обещают "показывать ямы" максимум за 15 километров до них. То есть автоматические системы смогут предупреждать о том, что сейчас тряхнет самое большое за минуту до события. Что, впрочем, лучше, чем ничего.