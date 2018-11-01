Часть Эйфелевой башни выставят на аукцион

Delfi Turgid
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Часть Эйфелевой башни выставят на аукцион
Foto: Pixabay

Французское издание Le Figaro сообщило, что в Париже на аукцион будет выставлен оригинальный фрагмент Эйфелевой башни, а именно — часть винтовой лестницы 1889 года, демонтированной в 1983 году, пишет портал tourister.ru.

Аукцион состоится 27 ноября, его проведет дом Artcurial на Елисейских полях. Стартовая цена лота — 60 000 евро.

Продаваемая часть имеет длину 4 метра и насчитывает 25 ступеней, некогда она соединяла второй и третий уровни башни, но от неё отказались после установки лифта. Другие подобные фрагменты находятся с собственности различных престижных организаций и в частных собраниях по всему миру.

Как известно, Эйфелева башня — символ французской столицы и самый популярный туробъект города: ежегодно её посещают порядка 6 миллионов туристов.

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Delfi Turgid

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