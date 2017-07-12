U.S. News and World Report представил новый рейтинг лучших стран для иммигрантов, в основу которого легли такие параметры, как экономическая стабильность, равенство дохода и рынок труда.

Составители рейтинга отмечают также и то, что они использовали данные Всемирного банка и ООН в области миграции в разных странах, а также информацию о денежных переводах в другие страны. Вот топ-10 стран, которые считаются лучшими для иммигрантов.

1. Швеция

Иммиграция в Швецию стала предметом общественного обсуждения в США в этом году. Дело в том, что президент Дональд Трамп в феврале заявил о том, что Швеция должна стать примером того, как США не должны впускать иммигрантов в страну.

В последнее время Швеция стала популярным направлением для иммигрантов из Африки и Ближнего Востока. Здесь больше иммигрантов на душу населения, чем в любой другой европейской стране, даже во время пика миграции в 2015 г.

2. Канада

Канада получила высокие оценки не только за стабильность экономики, но также за меры по интеграции иммигрантов. В частности, в стране существуют языковые курсы для иммигрантов.

3. Швейцария

Швейцария стала одной из ряда европейских стран, которые получили высокую оценку благодаря своей экономической стабильности. Кроме того, в стране принимают меры по интеграции иммигрантов.

4. Австралия

Австралия, как и Швейцария, вошла в топ-10, причем отмечается и тот факт, что в последние годы эта страна стала одной из самых популярных для иммигрантов из Африки и Ближнего Востока.

5. Германия

Германия – это страна, которая пережила настоящий иммиграционный бум в последние годы. Иммигранты из Африки и Ближнего Востока буквально наводнили страну, а руководство Германии не раз подвергалось критике за то, что позволило такому числу иммигрантов приехать и остаться в стране.

6. Норвегия

Швеция стала не единственной скандинавской страной, которая вошла в топ-10 лучших стран для иммигрантов. Норвегия также оказалась в десятке лучших. В частности, это связано прежде всего со стабильностью экономики и со стремлением к равенству доходов.

7. США

США, несмотря на высокую популярность среди иммигрантов, заняли лишь 7-е место. Высокие оценки страна получила за высокий объем денежных переводов, которые иммигранты направляют в свои страны. Тем не менее страна потеряла свои позиции в рейтинге в связи с высоким уровнем неравенства.

8. Нидерланды

В целом в рейтинге большая часть стран – это европейские страны, которые отличаются экономической стабильностью, а также стремлением к равенству доходов населения.

9. Финляндия

Финляндия также вошла в число европейских стран, которые стали лучшими для иммигрантов.

10. Дания

Дания – еще одна скандинавская страна, которая вошла в топ-10 лучших стран для иммигрантов. Авторы отмечают стабильность экономики и меры по интеграции иммигрантов.

Однако были в Европе и страны, которые получили довольно низкую оценку, в частности Сербия (68-е место) и Чехия (50-е место).

На Ближнем Востоке страной, которая получила наивысшую оценку в рейтинге, стали ОАЭ – 15-е место.

В Азии Сингапур занял 18-е место, что стало самым лучшим показателем в регионе.

Бразилия – страна с самым высоким рейтингом в Латинской Америке, она заняла 32-е место, а ЮАР, занявшая 45-е место, стала лучшей страной для иммигрантов в Африке.