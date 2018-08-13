"Через пару дней я тут на камешке помру": как спасали российского альпиниста в горах Пакистана

BBC News Русская служба
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"Через пару дней я тут на камешке помру": как спасали российского альпиниста в горах Пакистана
Foto: AP/Scanpix/LETA

Семь дней одиночества в снежном плену на смертельной высоте без надежды выжить. Худшая неделя в жизни одного из лучших в мире альпинистов завершилась невероятным спасением с отвесной стены одной из самых сложных гор мира.

В конце июля россиянин Александр Гуков сумел сделать то, что до сих пор не удавалось ни одному альпинисту - с напарником Сергеем Глазуновым они пролезли гигантскую северную стену горы Латок-1 в Каракоруме. Они подошли к вершине, но из-за непогоды не смогли найти высшую точку в 7145 м и начали спуск.

В это же время тройка россиян во главе с Виктором Ковалем пыталась подняться по другому маршруту, но отказалась от попытки из-за ужасной погоды - и отправилась на вертолете искать Гукова с Глазуновым, полагая, что им может потребоваться помощь.

"Через пару дней я тут на камешке помру": как спасали российского альпиниста в горах Пакистана
Foto: EPA/Scanpix/LETA

К тому моменту двойка провела уже 10 изнурительных дней на отвесной стене, в холоде, почти без еды и сна. Коваль нашел их спускающимися по веревкам на высоте 6700 м, но альпинисты сигнализировали, что у них все в порядке и помощь им не нужна.

Вертолет сбросил на маршрут еду и газ для горелки и вернулся в базовый лагерь.

Глазунов сорвался в пропасть со всем снаряжением и едой. Погода вконец испортилась. Гуков остался один на отвесной снежной стене с 2% зарядки батарейки в спутниковом телефоне.

Их хватило на несколько дней скудной переписки. "Через пару дней я тут на камешке помру", - поделился он отчаянием в одном из сообщений.

Но как только он улетел, произошло непоправимое.

Два вертолета пакистанской армии готовы были попытаться снять Гукова со стены, однако не могли подлететь к нему из-за непогоды. Он сумел приладить палатку на небольшом скальном выступе и прикрепиться к стене. Это чуть не убило его и спасателей.

На седьмой день небо расчистилось, и с первыми лучами солнца к нему отправился вертолет. Поскольку потолок его полетов ограничен 6000 м, а палатка Александра стояла на 200 м выше, с машины пришлось снять двери и слить часть горючего.

О том, чтобы пакистанские военные пилоты захватили с собой еще и спасателя, и речи не было.

"Через пару дней я тут на камешке помру": как спасали российского альпиниста в горах Пакистана
Foto: AP/Scanpix/LETA

Оставалось надеяться только на то, что обмороженный и до предела изможденный Гуков сможет самостоятельно выползти из своего заваленного лавинами убежища и прицепиться к сброшенной с вертолета веревке.

Он смог. Пилоты, увидев, что Гуков встегнулся, начали движение. Времени отстегнуться от скалы у него уже не было.

Вертолет дернуло вниз, но пилоты удержали машину. По счастливой случайности лопнула верёвка, которой Гуков был привязан к скале, а не к вертолету.

Гуков жив-здоров и полон решимости вернуться на сложные высотные маршруты, за один из которых он три года назад получил высшую награду - "Золотой ледоруб" - из рук легенды мирового альпинизма cэра Криса Бонингтона.

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BBC News Русская служба

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