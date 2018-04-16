Чернобыльская АЭС назвала цены на официальные экскурсии по станции

Процедуру допуска на объекты Чернобыльской АЭС упростили, и теперь каждый желающий может подойти к печально известному четвертому энергоблоку, рассмотреть новый саркофаг и покормить трехметровых чернобыльских сомов, пишет портал 34travel.me со ссылкой на сайт Чернобыльской АЭС.

Экскурсии по ЧАЭС организует сама станция. Стоимость – около € 75.

Для полного погружения в историю добираться до станции предлагают той же электричкой из Славутича, которой ежедневно пользуются работники ЧАЭС.

Собственно маршрут начинается с "золотого коридора", который проходит через все энергоблоки. Посетители увидят щит управления реакторам, смогут вплотную подобраться к стенам четвертого энергоблока и попасть на смотровую площадку, с которой открывается вид на конфайнмент (новое безопасное укрытие). Затем экскурсовод пригласит группу к мемориалу, где расскажет о жертвах 1986-го и о том, как ликвидировали техногенную аварию, от которой содрогнулся весь мир.

В программу включен обед в столовой вместе с работниками станции "по стандартам лечебно-профилактического питания". В качестве бонуса предложат покормить огромных здешних сомов.

Для безопасности посетителей их облачат в спецодежду и предоставят средства защиты органов дыхания. По завершении экскурсии можно будет запросить справку о полученной дозе.

Генеральный директор ГСП ЧАЭС Игорь Грамоткин подчеркнул: "Нужно помнить, что Чернобыльская АЭС продолжает оставаться ядерным объектом, и мы по-прежнему строго придерживаемся всех требований безопасности для подобных предприятий. Однако мы стараемся быть максимально открытыми и прозрачными, стараемся минимизировать количество барьеров для посетителей, лишить их сложной схемы согласования визита. Убежден, что такие изменения станут дополнительными шагами к положительным преобразованиям в стране".