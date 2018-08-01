Черногория начала давать гражданство за инвестиции

Delfi Turgid
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Черногория начала давать гражданство за инвестиции
Foto: Shutterstock

Еще одно государство в мире в самом ближайшем будущем начнет продавать свое гражданство за инвестиции в экономику страны. Программа по получению паспорта гражданина Черногории начнет действовать с октября этого года.

Минимальные требования для получения гражданства Черногории – 250 тысяч евро. Их нужно будет вложить в экономику не самых процветающих регионов страны. Если хочется более безопасных инвестиций, то можно принять участие в проектах, работающих в развитых регионах страны. Но тогда сумма вложений сразу возрастает почти в два раза – до 450 тысяч евро.

Участникам программы по получению гражданства придется заполнить заявку на участие, после чего, в течение месяца, им будет предоставлен статус постоянного резидента Черногории, а через шесть месяцев – гражданство.

Однако стоит участь, что программой смогут воспользоваться далеко не все желающие – предполагается, что черногорский паспорт получат только две тысячи человек в течение первых трех лет действия программы.

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Delfi Turgid

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