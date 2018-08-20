Чешские замки откроют для всех на одну ночь

Delfi Turgid
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Чешские замки откроют для всех на одну ночь
Foto: Shutterstock

С 25 на 26 августа в Чехии можно будет проникнуть в красивейшие замки, не заплатив ни цента. Бесплатные экскурсии, театральные постановки, концерты и дегустации средневековых блюд состоятся в рамках ежегодного фестиваля "Ночь замков" (Hradozámecká noc), пишет портал 34travel.me.

В этом году двери распахнут более ста объектов, в том числе – Чески-Штернберк, Добржиш, Конопиште, Частоловице, пражские замки Хвалский и Слованка, сады под Пражским градом. В некоторые замки стоит добраться специально ради их программы. Например, в Кинзварте в Карловарском крае состоится историческое шествие с фейерверком, гостям предложат дегустировать шампанское и коньяки, а талантливые шеф-повара сойдутся в решающей гастрономической битве.

Изучить программу "Ночи замков" можно по ссылке.

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Delfi Turgid

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