Чешский рай: Скальный город и замок в небесах

На территории национального географического парка Чешский рай, охватывающего значительную часть северной Чехии, есть множество заповедных зон с удивительными природными достопримечательностями и замками. Одним из таких уголков является Грубоскальско (Hruboskalsko) или Груба Скала, где несколько десятков гектаров занимают сухие скалы, букетами поднимающиеся в высоту и окруженные густым лесом и сочной растительностью. Над всей этой красотой царит небольшой средневековый замок Груба Скала, пишет портал euromapa.net.

Природный заповедник Груба Скала

Уникальность этого природного шедевра обеспечивается своеобразным рельефом местности. Если чаще всего к скальным образованиям можно подойти, ориентируясь на их основу, подножие, а потом по возможности подниматься вверх, то грубоскальский массив освоен по-другому. Сюда по крутой и извилистой дороге можно подъехать автотранспортом и остановиться на высокогорной площадке на уровне верхушек скал, поднимающихся не то чтобы из ущелья, но из долины, раскинувшейся в низине между гор. И для того, чтобы побродить по узким скальным тропам, нужно спускаться по ступенькам вниз.

От этой же высокогорной площадки проложен путь к замку Груба Скала, возвышающемуся неподалеку. Чтобы оказаться у его массивных стен, нужно пройти по небольшому мосту, переходящему в дорогу, которая ведет прямо во внутренний дворик замка.

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Грубоскальский массив часто называют скальным городом. Такое название появилось неспроста. Здесь так много высоких башнеобразных скал, выточенных из песчаника ветрами и осадками, что складывается впечатление, будто находишься среди городских высоток.

Исторические источники утверждают, что этот город из скал образовался еще в мезозойскую эру — в то время, когда это место было морским дном, а башнеподобные скалы выросли как результат накопления осадочных пород. В настоящее время некоторые из них выглядят как огромные пальцы, другие заканчиваются небольшими плоскими площадками, что делает их пригодными для подъема альпинистов.

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Близкое расположение части скал по отношению друг к другу образовывает причудливые гроты и переходы. Разумеется, их наградили незаурядными названиями. Путешественники увидят в этом каменном царстве Адамово ложе и Руку дьявола, Маяк и Дирижера оркестра. Две массивные глыбы образуют узкий проход длиною в 65 метров, получивший название Мышиная дыра. Интересно пройти по этому затемненному коридору, в котором скалы практически смыкаются над головой. Но, поскольку в проходе вырублены ступени, то этот путь удобен и абсолютно безопасен.

Вдоволь побродив между скал, приятно выйти на более открытые участки, богатые растительностью. Снизу открывается великолепный вид на замок Груба Скала, завершающий одну из скал и словно парящий на фоне небесной синевы.

Замок Груба Скала

История средневекового замка Груба Скала берет свое начало в 1353 году. Именно в тот год Гинек из Вальдштейна заложил основание родового владения, которое и оставалось собственностью рода чуть ли не столетие. Начиная с 1416 года по 1630 год замок пребывал в руках многих хозяев, пока его опять не выкупил потомок рода Вальдштейнов.

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Замок перенес несколько реконструкций и в 1859 году был обновлен в стиле неоготики. И только северо-западное крыло сохранило архитектурные элементы более раннего стиля. На старом фундаменте возведена наиболее высокая часть замкового комплекса – башня со смотровой площадкой и галереей.

Компактные и невысокие замковые строения образуют небольшой прямоугольный внутренний дворик. Здесь по периметру распложены и костел, и обслуживающие помещения, и собственно жилая территория, которая в последние годы переоборудована в отель. Стены внутреннего дворика щедро увиты плющом, придавая уют внутреннему пространству. С наружной стороны замковых стен оборудована смотровая площадка, которая также используется в качестве открытой веранды ресторана. Учитывая месторасположение замка, виды с этой площадки открываются неподражаемые.