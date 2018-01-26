Четыре практических совета для планов на отпуск

Если взять отпуск с пакетом "все включено" в апреле или мае, можно сэкономить на нем вплоть до 40 процентов, а при выборе отеля в первую очередь рекомендуется оценить свои потребности – не только цену. Четыре практических совета по планированию отпуска дает международный туроператор Kidy Tour.

Отпуск весной позволяет сэкономить примерно 40 процентов

Разница в стоимости отпуска в Турции с пакетом "все включено" в апреле или мае, по сравнению с июлем или августом, может достигать даже 40 процентов – в зависимости от категории отеля. Кроме того, важно оценить то обстоятельство, что когда вы приобретаете тур заранее, его можно дополнительно застраховать – вдруг по уважительным причинам его придется отложить.

Любознательным отдыхающим не стоит вкладывать деньги в дорогие отели

При выборе отеля в первую очередь следует оценить свои потребности. "Если во время отпуска вы собираетесь отправляться на экскурсии, путешествовать по региону на взятом напрокат автомобиле, или вам по сердцу курортная кутерьма, не стоит вкладывать деньги в дорогой отель", – советует Маргарита Штеймака, директор по продажам международного туроператора Kidy Tour.

Однако любителям отдыха на пляже не стоит забывать о том, что официально указываемое трех- или четырехзвездочными турецкими отелями расстояние до моря необязательно будет таким же и до пляжа.

Вид из окна тоже стоит денег

Тем, кто выбирает между четырех- или пятизвездочным отелем, сначала рекомендуется подумать – сколько времени они будут проводить на территории отеля.

Если вы хотите сэкономить, задумайтесь – насколько для вас важно жить в номере с видом на море, ведь в зависимости от отеля стоимость номера с красивым видом из окна может оказаться выше на целых 150 евро.

Информация об отеле – это гораздо больше, чем фотографии в каталоге

Информацию о заинтересовавшем вас отеле нужно искать не только в TripAdvisor или Tophotels, но и на сайте туроператора, а также не лишним будет спросить о нем у своего турагента, ведь многие турагенты лично посетили немало отелей, поэтому об интересующем именно вас они могут рассказать гораздо подробнее.