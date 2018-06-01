Чистый сюр: необыкновенные места, которые притягивают к себе туристов

Delfi Turgid
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Солончак Уюни, Боливия
Чистый сюр: необыкновенные места, которые притягивают к себе туристов
Foto: Shutterstock

Наша планета богата удивительными местами — необычными, пугающими, но тем не менее прекрасными. DELFI Tūrismagids рассказывает о пяти уникальных местах, которые не имеют аналогов во всем мире.

Дедвлей, Намибия

Чистый сюр: необыкновенные места, которые притягивают к себе туристов
Foto: Vida Press

Дедвлей — пожалуй, самая известная достопримечательность Намибии. Чтобы сюда добраться, от автостоянки нужно преодолеть от примерно километр пути по раскаленной пустыне, что звучит намного проще, чем на самом деле. Достигнув цели, перед глазами открывается необычный вид — в окружении песочных барханов стоят деревья, словно срисованные из мрачных сказок.

Когда-то здесь протекала небольшая речка, но из-за перемены климата она пересохла и деревья также перестали расти.

Несмотря на то, что Дедвлей магнитом притягивает к себе туристов и фотографов, которые стараются запечатлеть оранжевые и белые пески с контрастными темными деревьями на фоне синего неба, все величие этого места запечатлеть на фото очень сложно.

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Солончак Уюни, Боливия

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Delfi Turgid

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