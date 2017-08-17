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Для начала — не паниковать. У всех ссаживаемых пассажиров есть определенные права, вот только не все о них знают, чем авиакомпании активно пользуются. Ваше незнание — их прибыль.
1. Это законно и нормально
"Перебронирование" — когда билетов продается больше, чем есть мест — распространенная, нормальная и законная практика. Авиакомпании рассчитывают по специальным математическим и статистическим моделям, сколько пассажиров, скорее всего, не придут на рейс — и продают на столько же билетов больше. У них есть все права на это. Бессмысленно пытаться ругаться и говорить, что это ненормально и незаконно.
Кстати, отели так тоже делают. Но с ними проще — если расчеты подвели и случился наплыв постояльцев, то они просто отдадут вас в руки конкурентов. С авиаперелетами все сложнее.
- 1. 2. «Чекиньтесь» как можно раньше
- 2. 3. Покупайте билет на конкретное место
- 3. 4. Убедитесь в том, что авиакомпания видит вас как семью
- 4. 5. Покупайте «премиум-билеты»
- 5. 6. Приходите к гейту пораньше
- 6. 7. Стоит «потолкаться» и зайти в самолет одним из первых
- 7. 8. Убедитесь, что авиакомпания пыталась искать добровольцев
- 8. 9. Знайте свои права — и ограничения
- 9. 10. Не вызывайтесь остаться на земле… или хотя бы знайте, о чем торговаться
- 10. 11. Знайте, что вам должна авиакомпания, если вас ссаживают насильно
- 11. 12. Какие компенсации положены тем, кого ссадили насильно
- 12. 13. Выбирайте наличные, отказывайтесь от ваучеров!
- 13. 14. Как авиакомпания обязана позаботиться о ссаживаемых пассажирах
- 14. 15. Заранее подумайте о том, что вас могут не пустить в самолет
- 15. 16. Топ-7 золотых правил, которые сделают вас менее привлекательной целью для ссаживания