Для начала — не паниковать. У всех ссаживаемых пассажиров есть определенные права, вот только не все о них знают, чем авиакомпании активно пользуются. Ваше незнание — их прибыль.

1. Это законно и нормально

"Перебронирование" — когда билетов продается больше, чем есть мест — распространенная, нормальная и законная практика. Авиакомпании рассчитывают по специальным математическим и статистическим моделям, сколько пассажиров, скорее всего, не придут на рейс — и продают на столько же билетов больше. У них есть все права на это. Бессмысленно пытаться ругаться и говорить, что это ненормально и незаконно.

Кстати, отели так тоже делают. Но с ними проще — если расчеты подвели и случился наплыв постояльцев, то они просто отдадут вас в руки конкурентов. С авиаперелетами все сложнее.