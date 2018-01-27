Что делать зимой в Литве? Топ-6 идей для отдыха на свежем воздухе

Delfi Turgid
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2. Аукштайтия — край голубых озер
Что делать зимой в Литве? Топ-6 идей для отдыха на свежем воздухе
Foto: Shutterstock

В Литве красиво в любое время года. И в любое время года — даже зимой — есть чем заняться и где развлечься. Вот шесть наиболее интересных идей.

1. Прогулка на снегоступах

Если хотите прогуляться пешком по снегу — и чтобы без лыж! — в Литве есть отличный маршрут, который заканчивается у Тракайского замка. Весь инвентарь можно взять в аренду на месте.

Начинается маршрут у леса Варникай и идет по льду одноименного озера (при условии, что оно замерзло). Заканчивается все у замка, который изначально был построен в XV веке, разрушен во время мировых войн и заново отстроен "под старину" уже после Второй Мировой войны. Кстати, зимой он тоже открыт.

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2. Аукштайтия — край голубых озер

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Delfi Turgid

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