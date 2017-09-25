Что пить в Португалии: жинжинья, мадейра и винью верду

Жинжинья, или Жинжа (Ginjinha, Ginja)

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Это традиционный португальский ликер из вишни с сахаром, настоянной на невыдержанном винном спирте или бренди. Пьют его маленькими рюмочками, иногда в рюмке оказывается вишенка. Пробовать вишенку нужно крайне аккуратно, она очень проспиртованная.

Жинжу разливают и в обычных местах, но приятнее ее пить в специальных "жинжильных" — маленьких барах, где кроме жинжи ничего нет. В некоторых заведениях можно попробовать жинжу из шоколадного стаканчика, который потом употребляется на закуску.

Винью верде (Vinho Verde)

Зеленое вино, то есть молодое. Уникальный португальский продукт — виноград для этого вина растет на северо‑западе страны. Вино бывает красным, но чаще пьют белое. Оно легкое, иногда слегка игристое. Португальцы утверждают, что винью верде способствует пищеварению и прекрасно утоляет жажду.

Портвейн, или винью порту

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Это крепленое вино из округа Порту бывает красным, белым и золотистым (или розовым). Сортов портвейна и способов его приготовления довольно много. Изначально в вино крепостью 12—13 градусов добавляли бренди, чтобы помочь напитку пережить трудности транспортировки.

Теперь технологии изменились. Портвейн подается почти к любой части трапезы: как аперитив, как десерт, им запивают сыры и оливки, его добавляют в коктейли. Во многих барах его пьют просто так из маленьких рюмочек.

Мадейра (Vinho de Madeira)

Мадейра, точнее винью да мадера (vinho da Madeira) — это крепленое сухое или десертное вино, приготовленное на острове Мадейра по определенной технологии: вино нагревается до температуры 60—80 градусов довольно долгое время и отправляется в бочки.

По легенде вино с острова Мадейра отправилось в Индию, но корабль из‑за шторма застрял у экватора, а позже и вовсе вернулся. Торговцы попробовали изменившийся от солнца и путешествия напиток и решили, что он вполне хорош. Кстати, на самом острове и вообще в Португалии мадейра не самый популярный напиток. Тут любят вино и пиво.

Кашаса (Cachaca)

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Крепкий бразильский напиток из сахарного тростника. Есть дорогие, выдержанные сорта, они золотого цвета, а есть невыдержанные — прозрачные. Бразильцы пьют кашасу в чистом виде. Я тоже попробовала. Фабричная кашаса по вкусу мне сильно напомнила самогон, а самодельная, которой нас угостил бармен, была помягче и поинтереснее.

Кайпиринья (Caipirinha)

Коктейль на основе кашасы с тростниковым сахаром, соком лайма и льдом. Этот напиток стремительно набирает популярность не только в Португалии и Бразилии, но и во всем мире и угрожает популярности "Мохито". Пьется легко, жажду утоляет прекрасно, что еще нужно для хорошего коктейля?