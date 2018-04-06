Ciao bella! Топ-7 красивейших пляжей Италии

Delfi Turgid
Оставить комментарий
1 7
Сан-Фруттуозо, Лигурия
Ciao bella! Топ-7 красивейших пляжей Италии
Foto: Shutterstock

От небольших бухт в тихих рыбацких деревушках до длинных песчаных полос — в Италии найдется пляж на любой вкус. Wanderlust рассказывает о семи лучших из них, на которых совершенно точно стоит обратить внимание, если собрались летом в Италию.

Пляж Чиа, Сардиния

Многие считают пляж Чиа лучшим в Италии. Он расположен на южном побережье Сардинии, окружен песчаными дюнами, а можжевеловые деревья защищают его от ветра. Пляж Чиа очень популярен у местных жителей и любителей серфинга.

Вода здесь невероятного оттенка бирюзы, а песок — словно из золотистой крошки. Итальянцы называют этот цвет оттенком молодого персика. Лагуна за пляжем Чиа — место обитания фламинго, а в заливе очень часто резвятся дельфины.

1 7
Сан-Фруттуозо, Лигурия

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Жара - хорошо! Топ-25 пляжей планеты, на которых надо загорать в 2018 году (по мнению TripAdvisor)

Жара - хорошо! Топ-25 пляжей планеты, на которых надо загорать в 2018 году (по мнению TripAdvisor)

10 лучших островов Италии для летнего отдыха

10 лучших островов Италии для летнего отдыха

10 лучших приключений в Италии, которые могут случиться с вами в 2018 году

10 лучших приключений в Италии, которые могут случиться с вами в 2018 году

Было да сплыло. 10 самых дорогих вещей в мире, которые когда-либо были украдены

Было да сплыло. 10 самых дорогих вещей в мире, которые когда-либо были украдены

5 ловушек для туристов в Германии (и пять альтернатив)

5 ловушек для туристов в Германии (и пять альтернатив)

Туристические объекты Германии начали принимать криптовалюты

Туристические объекты Германии начали принимать криптовалюты

Топ-10 идей для веселых приключений в пасхальные выходные для всей семьи

Топ-10 идей для веселых приключений в пасхальные выходные для всей семьи

Когда Канары надоели. 12 европейских островов, на которых стоит побывать

Когда Канары надоели. 12 европейских островов, на которых стоит побывать

Инвалид-колясочник впервые самостоятельно покорил Эверест

Инвалид-колясочник впервые самостоятельно покорил Эверест

Рояль, фламинго и стульчак: самые странные вещи, которые крадут из отелей

Рояль, фламинго и стульчак: самые странные вещи, которые крадут из отелей

Холодные, но наши. 10 лучших курортов на Балтийском море (без Юрмалы)

Холодные, но наши. 10 лучших курортов на Балтийском море (без Юрмалы)

Пасхальные каникулы: 10 самых недорогих городов Европы (включая Ригу)

Пасхальные каникулы: 10 самых недорогих городов Европы (включая Ригу)

ВИДЕО. Карибский остров за 1000 долларов в аренду? Легко!

ВИДЕО. Карибский остров за 1000 долларов в аренду? Легко!

Ciao bella! Топ-7 красивейших пляжей Италии

Ciao bella! Топ-7 красивейших пляжей Италии

Было да сплыло. 10 самых дорогих вещей в мире, которые когда-либо были украдены

Было да сплыло. 10 самых дорогих вещей в мире, которые когда-либо были украдены

5 ловушек для туристов в Германии (и пять альтернатив)

5 ловушек для туристов в Германии (и пять альтернатив) (3)

ФОТО. Серные источники Зушу в Моресской волости, куда раньше ездили на серные и грязевые ванны

ФОТО. Серные источники Зушу в Моресской волости, куда раньше ездили на серные и грязевые ванны (1)

Туристические объекты Германии начали принимать криптовалюты

Туристические объекты Германии начали принимать криптовалюты

подробнее
Было да сплыло. 10 самых дорогих вещей в мире, которые когда-либо были украдены

Было да сплыло. 10 самых дорогих вещей в мире, которые когда-либо были украдены

Ciao bella! Топ-7 красивейших пляжей Италии

Ciao bella! Топ-7 красивейших пляжей Италии

5 ловушек для туристов в Германии (и пять альтернатив)

5 ловушек для туристов в Германии (и пять альтернатив) (3)

Когда Канары надоели. 12 европейских островов, на которых стоит побывать

Когда Канары надоели. 12 европейских островов, на которых стоит побывать (2)

Холодные, но наши. 10 лучших курортов на Балтийском море (без Юрмалы)

Холодные, но наши. 10 лучших курортов на Балтийском море (без Юрмалы) (7)

подробнее