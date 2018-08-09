Cобор Святого Семейства в Барселоне наконец-то достроят через 8 лет

Delfi Turgid
1 комментарий
Cобор Святого Семейства в Барселоне наконец-то достроят через 8 лет
Foto: Alīna Andrušaite

Издание The Art Newspaper рассказало, когда завершится строительство одного из самых популярных туробъектов Барселоны — собора Святого Семейства, начатое в 1882 году по проекту легендарного архитектора Антонио Гауди.

Как пишет портал "Туристер.ру", закончить строительные работы планируют к 2026 году — к 100-летию со дня смерти Гауди. Это сооружение стало его последним проектом, средства для начала строительства жертвовали жители Барселоны.

Теперь строители должны решить сложную задачу — облегчить конструкцию шести башен, используя современные технологии, что в итоге поможет снизить нагрузку на существующее сооружение. Каменная кладка и железобетонные конструкции будут заменены искусственными материалами, в результате вес башен должен сократиться в два раза. Отмечается, что предварительно фрагменты конструкций создаются в 3D, а блоки соединяют по типу деталей лего.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots.

Статьи по теме:

На крыльях ветра: 8 маршрутов поездов в Европе, которые быстрее авиарейсов

На крыльях ветра: 8 маршрутов поездов в Европе, которые быстрее авиарейсов

Не в это время, не в то место: 11 стран, в которые не стоит ехать летом

Не в это время, не в то место: 11 стран, в которые не стоит ехать летом

19 причин посетить Испанию этим летом и взять с собой всю семью

19 причин посетить Испанию этим летом и взять с собой всю семью

Все секреты Риги!

Зеленый оазис города - Луцавсала, где, возможно, сохранились старейшие огороды в Европе
Топ-10 вещей, без которых ваша поездка в Исландию будет неполной

Топ-10 вещей, без которых ваша поездка в Исландию будет неполной

Жителей и гостей Вильнюса снова приглашают на башню Гедиминаса

Жителей и гостей Вильнюса снова приглашают на башню Гедиминаса

Названы лучшие города для туристов-вегетарианцев

Названы лучшие города для туристов-вегетарианцев

Cобор Святого Семейства в Барселоне наконец-то достроят через 8 лет

Cобор Святого Семейства в Барселоне наконец-то достроят через 8 лет (1)

Вильнюс начинает будоражить воображение старожилов Европы точкой G

Вильнюс начинает будоражить воображение старожилов Европы точкой G

подробнее
И ног не замочить: 8 островов, до которых можно дойти пешком

И ног не замочить: 8 островов, до которых можно дойти пешком

Только для самых смелых: 5 пешеходных мостов, на которых захватывает дух

Только для самых смелых: 5 пешеходных мостов, на которых захватывает дух

Вильнюс начинает будоражить воображение старожилов Европы точкой G

Вильнюс начинает будоражить воображение старожилов Европы точкой G

11 и 12 августа в Тервете устроят нападение на деревянный замок и рыцарские бои

11 и 12 августа в Тервете устроят нападение на деревянный замок и рыцарские бои

Cобор Святого Семейства в Барселоне наконец-то достроят через 8 лет

Cобор Святого Семейства в Барселоне наконец-то достроят через 8 лет (1)

подробнее