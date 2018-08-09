Cобор Святого Семейства в Барселоне наконец-то достроят через 8 лет

Издание The Art Newspaper рассказало, когда завершится строительство одного из самых популярных туробъектов Барселоны — собора Святого Семейства, начатое в 1882 году по проекту легендарного архитектора Антонио Гауди.

Как пишет портал "Туристер.ру", закончить строительные работы планируют к 2026 году — к 100-летию со дня смерти Гауди. Это сооружение стало его последним проектом, средства для начала строительства жертвовали жители Барселоны.

Теперь строители должны решить сложную задачу — облегчить конструкцию шести башен, используя современные технологии, что в итоге поможет снизить нагрузку на существующее сооружение. Каменная кладка и железобетонные конструкции будут заменены искусственными материалами, в результате вес башен должен сократиться в два раза. Отмечается, что предварительно фрагменты конструкций создаются в 3D, а блоки соединяют по типу деталей лего.