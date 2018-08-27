Дешево и сердито: Пять стран Восточной Европы, в которых с туристов не дерут три шкуры

Delfi Turgid
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Эстонские острова
Дешево и сердито: Пять стран Восточной Европы, в которых с туристов не дерут три шкуры
Foto: Shutterstock

Болгария недавно была признана самой дешевой для отдыха страной Европы — и мы даже рассказали, что в ней было бы неплохо посетить и на что посмотреть. А вот еще пять стран Восточной Европы, в которых отдых обещает быть на редкость дешевым.

Польские горы и леса

Дешево и сердито: Пять стран Восточной Европы, в которых с туристов не дерут три шкуры
Foto: Shutterstock

Пиво в Варшаве стоит 2 евро за бокал, а поужинать можно за 35 евро. А в глубинке цены, понятно дело, еще ниже. Краков — туристическая жемчужина Польши, но и мимо Вроцлава не стоит проходить (проезжать, пролетать).

Польская природа летом — исключительно живописна, чего только стоит Мазурское поозерье на северо-востоке. Цены на жилье не превышают 50 евро даже в высокий сезон, а туристическая инфраструктура там хорошо развита.

Если же вы из тех, для кого лучше гор могут быть только те горы, что еще не покорены, то вам — в Татры или Бещады на юго-востоке, благо "базой" для их покорения могут быть Татры. Зимой там катаются на лыжах, а летом это 170 километров троп, заманчиво идущих прямо по природным паркам.

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Эстонские острова

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Delfi Turgid

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