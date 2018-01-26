Десять советов тем, кто берет в Европе машину напрокат

На что рекомендуют обращать внимание немецкие эксперты, когда вы берете машину в аренду, чтобы не испортить себе отпуск.

Перед началом очередного сезона летних отпусков Общегерманский автомобильный клуб (ADAC) опубликовал памятку из десяти пунктов, посвященную аренде автомобилей за границей. Мы внимательно прочитали эти рекомендации. Большинство советов носят универсальный характер, то есть имеет смысл познакомиться с ними вне зависимости от места проживания и цели путешествия. Непосредственно к жителям Германии обращен лишь первый совет, но он тоже универсален, если заменить Германию страной, в которой вы живете.

1. Немецким туристам, отправляющимся за границу, клуб ADAC рекомендует бронировать машины через фирмы, работающие в Германии, чтобы располагать всеми договорами и документами на немецком языке, а в случае недоразумений или споров решать вопросы непосредственно с прокатной или посреднической компанией в своей стране.

2. Расчетный день проката автомобиля составляет 24 часа. Если вы взяли машину, например, в десять утра, то сдать ее нужно в соответствующий день до десяти утра. Если есть возможность взять машину позже или заранее составить график поездки оптимальным образом, можно сэкономить целый день аренды, а не платить из-за нескольких часов за дополнительные сутки.

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3. При заключении договора аренды ADAC рекомендует опцию "full-to-full", то есть брать машину с полным баком горючего и сдавать с полным баком, так как тарифы на дозаправку прокатными компаниями могут намного превышать фактические затраты. Чтобы дополнительно себя подстраховать, немецкие эксперты рекомендуют заливать полный бак непосредственно перед возвратом автомобиля и сохранить квитанцию - чтобы было, что предъявить в случае возникновения каких-либо претензий.

4. Выбирая страховку для арендуемого автомобиля, не следует экономить, то есть лучше всего заключить договор на полное покрытие всех расходов без долевого участия (нем. Vollkasko), включая полную защиту на случай угона. Сумма страхования ответственности (нем. Haftpflicht) должна составлять не менее миллиона евро. Согласно статистике, чаще всего страховые проблемы возникают из-за битых стекол, поцарапанных дисков и испорченных покрышек, поэтому на эти пункты при заключении договора следует обращать особое внимание, - то есть страховой полис должен их покрывать.

5. Клуб ADAC рекомендует выбирать тарифы без ограничения пробега, чтобы в случае превышения лимита не платить за дополнительные километры по завышенным ценам и вообще не думать об этом, ведь в отпуске, как говорится, семь верст - не крюк. Мало ли куда вам вдруг захочется съездить?

6. Обязательно следует заранее обговорить дополнительные услуги, например, предоставление детского автокресла. Тарифы на эти услуги в разных компаниях могут сильно отличаться и привести к существенному повышению общей суммы проката. Так, аренда детского автокресла на испанском острове Майорка стоит в летние месяцы от 50 до 80 евро в неделю.

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7. Если вам нужна навигационная система, также заранее выясните стоимость этой услуги или же позаботьтесь об альтернативе: возьмите свой навигатор или же скачайте карты для приложения в мобильном телефоне, помня о расходах на трафик. Экономия может составить до ста евро в неделю.

8. При завершении процесса бронирования в договоре должна быть указана общая финальная сумма, включая все страховки и дополнительные опции. В противном случае на месте могут возникнуть непредвиденные дополнительные расходы, иногда очень существенные.

9. Если на месте в прокатном пункте отсутствуют автомобили забронированной категории, компании предлагают клиентам бесплатный апгрейд. Прежде чем принять это заманчивое предложение, эксперты ADAC настоятельно рекомендуют убедиться в том, что оно не повлечет за собой незапланированных трат.

10. После получения ключей перед началом первой поездки следует внимательно осмотреть машину и проверить, внесены ли все имеющиеся царапины, вмятины и прочие повреждения в протокол передачи автомобиля. Осмотр во время сдачи машины должен проводиться в присутствии представителя прокатной фирмы, после чего обязательно необходимо получить письменный протокол, подтверждающий отсутствие новых повреждений или содержащий точные сведения о них.