1. Вавельский замок в Кракове

Девять польских замков, которые надо успеть посетить в этой жизни
Foto: Shutterstock

Замок, вне всякого сомнения, является одним из самых важных исторических сооружений Польши, так как на протяжении четырех столетий он был главной резиденцией польских правителей. Не будет преувеличением сказать, что это символ Польши, поэтому не побывать в нем, путешествуя по стране, в принципе невозможно. Сейчас там расположена экспозиция, посвященная быту польских королей, и проходят реставрационные работы. Есть смысл посетить сокровищницу!

Девять польских замков, которые надо успеть посетить в этой жизни
Foto: Shutterstock

Несмотря на то, что строительство замкового комплекса было начато еще в XIV веке, с тех пор он много раз перестраивался и надстраивался, так что многие его здания и башни относятся к куда более позднему периоду.