Диснейленд: что скрывается за сказочным фасадом?

Поехать в Диснейленд — где, если не здесь, можно выпустить на свободу внутреннего ребенка и не бояться, что наутро будет стыдно? Лететь за океан для путешествия в мир Микки-Мауса и Скруджа Макдака давно не нужно: во Франции парк развлечений существует уже 25 лет. За год его посещают более 12 млн. человек. Неудивительно, что работу сотрудников Диснейленда многие считают мечтой: каждый рабочий день проходит в атмосфере праздника, вместо хмурых коллег и требовательного босса – десятки тысяч счастливых лиц посетителей, бесплатные аттракционы, сладкая вата и много другое. Тем не менее там тоже есть множество подводных камней.

Обучение

Прежде чем стать частью команды Диснейленда, потенциальные сотрудники проходят обучение. И да, Disney University существует на самом деле. Правда, это не аккредитованное учебное заведение, зато знания, полученные здесь, сразу понятно где применять. Вся программа направлена на то, чтобы ввести будущих членов команды в специфику работы Диснейленда и ознакомить их с существующими правилами.

Нельзя "не знать"

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Работники Диснейленда должны знать все о парке развлечений, местоположении аттракционов и развлекательной программе. Специфика профессии обязывает либо молниеносно отвечать на вопрос посетителей, либо тут же найти его. Иногда даже приходится вызывать на помощь оператора для информации.

Очки

У компании есть строгая политика касательно проявления индивидуальности в очках. Сотрудникам категорически запрещено носить аксессуары чересчур ярких цветов и странной формы. Также на очках не должно быть логотипов бренда. Сотрудник парка развлечений должен сливаться с толпой, а ни в коем случае не выделяться из нее.

Ногти

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Маникюр в Диснейленде тоже под запретом, правило прописано даже в Disney's Style. Никаких сумасшедших цветов лака или длинных ногтей, так популярных в прошлых сезонах, сотрудницы парка просто не имеют права себе позволить. Женские ногти должны быть не длиннее чем на четверть дюйма от кончиков пальцев. И исключений в этом правиле не существует.

Волосы

В зависимости от роли сотрудника в компании, он получает определенные требования к прическе. Это связано с тем, что стиль актера Диснейленда должен соответствовать персонажу, которого он играет. Так что одним из требований на новой работе вполне может стать покраска волос в зеленый или розовый цвет.

Лицо

Неудивительно, что у Диснейленда есть правила и о волосах на лице сотрудников, работающих в роли актеров. Так, усы и бороды должны быть аккуратно подстрижены. Кроме того, усы не должны проходить мимо губы или углов рта.

Татуировки и пирсинг

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В строгие правила Disney's Style входит запрет на татуировки и пирсинг. Скрыть их под одеждой тоже не получится. Кстати, правила касаются и датчиков для ушных раковин, и имплантов. Компания хочет, чтобы ее участники были похожи на идеальных граждан в своем безупречном парке.

Свой язык

У актеров Диснейленда есть свой собственный язык, который немного напоминает действия на сцене театра. Зачастую это помогает избежать неприятных ситуаций. Например, слово "рвота" произносить в парке категорически запрещено. Для этого команда Диснейленда ввела термин Code V, который помогает уборщикам моментально реагировать на произошедшие неприятности.

Почерк

Прежде чем стать полноценным актером труппы Диснейленда, придется хорошенько поработать над своим почерком. Дело в том, что по задумке все персонажи должны расписываться одинаково. Иначе дети могут заподозрить подвох и засомневаться в реальности любимых персонажей.

Никаких контактов с медиа

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Актерскому составу категорически запрещено обсуждать свою должность или роль в команде Диснея в социальных сетях. Так что в интернете вы вряд ли найдете жалобы или личные рассказы об опыте работы здесь, поскольку у компании есть строгая политика против социальных сетей.

Продажа потерянных вещей

Тысячи гостей парка ежегодно что-то теряют во время развлечений. Если хозяин не находится в течение определенного времени, его вещь продают. А вырученные деньги жертвует на благотворительность.

Запах

Еще один маленький секрет сотрудников парка связан с запахами. Чтобы еще больше расширить круг посетителей, Диснейленд наполняет парк специальными ароматами. Аромат не только перекрывает запахи мусора, но и производит приятное впечатление на посетителей.