Дольче Вита: 5 городов вокруг Милана, куда можно поехать на один день

Генуя

Бывшая столица Генуэзской республики считается одним из самых красивых городов Италии. Средневековые жилые кварталы сохранились в Генуе, расположенной в двух часах на автомобиле к югу от Милана, практически нетронутыми.

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Лабиринт узких улочек и переулков разбегается от площади Пьяцца‑Принсипе. В Старом городе обязательно загляните в собор Сан‑Лоренцо с соборной капеллой Сан‑Джованни, прогуляйтесь по живописному старому рыбацкому кварталу Боккадассе и ведущей к нему улочке Корсо‑Италия, по древней гавани Порто‑Антико, а после — дойдите до памятника Христофору Колумбу на Пьяцца‑Данте. В Генуе сохранился самый старый европейский маяк — Лантерна, а также находится крупнейший в Европе Генуэзский аквариум.

Особенно интересны в Генуе и роскошные дворцы — сардинских королей и Спьяната‑Кастеллетто. А дворец Ролли XVI века внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обратите внимание на колоритные церкви Сан‑Джованни‑ди‑Пре и Сан‑Донато.