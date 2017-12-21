Дорогое наше Рождество. Где в Европе больше/меньше всего тратят на праздники

Рождество, без сомнения, является одним из самых дорогостоящих дней в году для множества семей по всему миру. Исследование показало, что Рождество дороже всего обходится жителям Швейцарии, Норвегии и Великобритании.
О том, сколько на самом деле стоят такие ежегодные рождественские покупки, как продукты питания, рождественские ёлки, подарки или поездки рассказали эксперты по финансам из компании Revolut.
Алкоголь
Великобритания хорошо известна своими высокими ценами на алкоголь: 0,5 л бокал пива здесь стоит в среднем около 3,40 евро, а в самых дорогих районах (скажем, в графстве Суррей) может достигать даже 5 евро. Но отправившись в Чехию, бокал пива можно выпить менее, чем за 0,90 евро, т.е. практически в четыре раза дешевле, нежели в Великобритании. На Украине еще дешевле: здесь пиво стоит около 0,50-0,60 евро.
При желании угоститься игристым вином, европейцам стоит запланировать свои праздники в Эстонии, где бутылку игристого вина можно приобрести за 22-23 евро. В Лондоне же стоимость одной бутылки в среднем составляет около 33 евро. Но, в категории самого дорогостоящего игристого вина победителем стала Прага, где стоимость за бутылку составляет 55 евро.
Страны Европы, в которых можно приобрести самый дешевый бокал пива:
- Украина: 0,50–0,60 евро
- Чехия: 0,90 евро
- Болгария: 0,96 евро
Страны Европы, в которых можно купить самый дорогой бокал пива:
- Норвегия (Осло): 8 евро
- Франция: 5,28 евро
- Швейцария (Цюрих): 5,23 евро
Транспорт
Как правило, праздники невозможно представить себе без каких-нибудь поездок: домой на поезде, на такси после вечеринки, перевозки друзей или родственников на автомобиле. Конечно, стоимость услуг такси отличается, в зависимости от цели, продолжительности поездки или выбранной дороги, но в Лондоне поездка (на расстояние 3 км) стоит в среднем 10,63 евро.
В Софии – столице Болгарии, поездка на такси будет стоить в среднем около 2,15 евро. Но если вы раздумываете вызвать ли такси в Цюрихе, советуем хорошенько подумать, т.к. вам придется заплатить 21,75 евро за поездку на расстояние 3 км.
Самое дешевое такси в Европе (поездка на расстояние 3 км):
- Вильнюс: 1,80 евро
- София, Болгария: 2,15 евро
- Варшава, Польша: 3,48 евро
Самое дорогостоящее такси в Европе (поездка на расстояние 3 км):
- Цюрих, Швейцария: 21,75 евро
- Лондон, Англия: 10,64 евро
- Осло, Норвегия: 8,99 евро
Говоря о поездках домой под Рождество, Швейцария снова занимает первое место в списке самых дорогостоящих стран из расчета средней стоимости за поездку на расстояние сто километров. В этой стране такая поездка обойдется вам около 47,44 евро, в то время как на Украине стоимость таких поездок самая низкая – около 1,56 евро в среднем. Эстония тоже попадает в группу самых дешевых поездок на поездах – в среднем 5,55 евро.
Самое дешевое железнодорожное сообщение в Европе:
- Украина: 1,56 евро
- Болгария: 2.84 евро
- Латвия: 3,04 евро
Самое дорогое железнодорожное сообщение в Европе:
- Швейцария: 47,44 евро
- Великобритания: 23,44 евро
- Голландия: 21,86 евро
Подарки
Если вы ищете подарок для истинного любителя новейших технологий, то, скорее всего, вам на ум придет смартфон iPhone X. Такой подарок (с картой на 64 Гб) обойдется дороже всего в Венгрии, где он стоит 1292,94 евро. По сравнению со страной, в которой можно было бы дешевле всего приобрести такой телефон, разница в цене составляет почти 200 евро. Может показаться странным тот факт, что в Европе такой телефон можно купить дешевле всего в Швейцарии стоимостью 1048,50 евро. Эстония, в которой смартфон iPhone X стоит 1169 евро, попадает в группу стран с более низкими ценами. Стоимость такого подарка в Латвии и Литве чуть выше – 1179 евро.
Самые дешевые смартфоны модели iPhone X в Европе:
- Швейцария: 1048,50 евро
- Великобритания: 1133,50 евро
- Люксембург: 1136,20 евро
Самые дорогостоящие смартфоны модели iPhone X в Европе:
- Венгрия: 1252,94 евро
- Дания: 1212,39 евро
- Швеция: 1209,90 евро
Рождественские елки
Практически невозможно представить себе Рождество без ели, но цены на живые ели могут сильно отличаться по странам, в зависимости от размера или вида. В Великобритании средняя стоимость живой ели составляет около 29 евро, но можно найти ель даже за 115 евро. В Болгарии средняя стоимость ели составляет лишь 13 евро, в Литве – около 22 евро, а в Латвии – около 23. Итальянцы, к примеру, чаще выбирают искусственные ели, поскольку стоимость живой составляет аж 70 евро!
Самые дорогостоящие ели в Европе:
- в Италии: 70 евро
- в Швейцарии: 35.20 евро
- в Швеции: 30.12 евро
Самые дешевые ели в Европе:
- в Болгарии: 13 евро
- в Румынии: 15,08 евро
- в Польше: 15,40 евро
Рождественские угощения
Помимо подарков на Рождество, немалая часть бюджета семьи отводится на рождественские угощения. Британская семья в среднем тратит около 197 евро на праздничный обед: индейка стоит около 23 евро, в то время как в Польше птица со схожим весом стоит около 5,23 евро, в Эстонии – около 16 евро, а в Латвии – около 15. Килограмм моркови в Латвии стоит в среднем 0,37 евро, в Англии – 0,51 евро, а в Швейцарии придется раскошелиться и отдать 2,23 евро.
Самые дешевые индейки в Европе:
- на Украине 3,88 евро
- в Польше 5,23 евро
- в Румынии 8,41 евро
Самые дорогостоящие индейки в Европе:
- в Норвегии: 39,07 евро
- в Голландии: 34,45 евро
- в Великобритании: 22,71 евро