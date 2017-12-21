Дорогое наше Рождество. Где в Европе больше/меньше всего тратят на праздники

Рождество, без сомнения, является одним из самых дорогостоящих дней в году для множества семей по всему миру. Исследование показало, что Рождество дороже всего обходится жителям Швейцарии, Норвегии и Великобритании.

О том, сколько на самом деле стоят такие ежегодные рождественские покупки, как продукты питания, рождественские ёлки, подарки или поездки рассказали эксперты по финансам из компании Revolut.

Алкоголь

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Великобритания хорошо известна своими высокими ценами на алкоголь: 0,5 л бокал пива здесь стоит в среднем около 3,40 евро, а в самых дорогих районах (скажем, в графстве Суррей) может достигать даже 5 евро. Но отправившись в Чехию, бокал пива можно выпить менее, чем за 0,90 евро, т.е. практически в четыре раза дешевле, нежели в Великобритании. На Украине еще дешевле: здесь пиво стоит около 0,50-0,60 евро.

При желании угоститься игристым вином, европейцам стоит запланировать свои праздники в Эстонии, где бутылку игристого вина можно приобрести за 22-23 евро. В Лондоне же стоимость одной бутылки в среднем составляет около 33 евро. Но, в категории самого дорогостоящего игристого вина победителем стала Прага, где стоимость за бутылку составляет 55 евро.

Страны Европы, в которых можно приобрести самый дешевый бокал пива:

Украина: 0,50–0,60 евро Чехия: 0,90 евро Болгария: 0,96 евро

Страны Европы, в которых можно купить самый дорогой бокал пива:

Норвегия (Осло): 8 евро Франция: 5,28 евро Швейцария (Цюрих): 5,23 евро

Транспорт

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Как правило, праздники невозможно представить себе без каких-нибудь поездок: домой на поезде, на такси после вечеринки, перевозки друзей или родственников на автомобиле. Конечно, стоимость услуг такси отличается, в зависимости от цели, продолжительности поездки или выбранной дороги, но в Лондоне поездка (на расстояние 3 км) стоит в среднем 10,63 евро.

В Софии – столице Болгарии, поездка на такси будет стоить в среднем около 2,15 евро. Но если вы раздумываете вызвать ли такси в Цюрихе, советуем хорошенько подумать, т.к. вам придется заплатить 21,75 евро за поездку на расстояние 3 км.

Самое дешевое такси в Европе (поездка на расстояние 3 км):

Вильнюс: 1,80 евро София, Болгария: 2,15 евро Варшава, Польша: 3,48 евро

Самое дорогостоящее такси в Европе (поездка на расстояние 3 км):

Цюрих, Швейцария: 21,75 евро Лондон, Англия: 10,64 евро Осло, Норвегия: 8,99 евро

Говоря о поездках домой под Рождество, Швейцария снова занимает первое место в списке самых дорогостоящих стран из расчета средней стоимости за поездку на расстояние сто километров. В этой стране такая поездка обойдется вам около 47,44 евро, в то время как на Украине стоимость таких поездок самая низкая – около 1,56 евро в среднем. Эстония тоже попадает в группу самых дешевых поездок на поездах – в среднем 5,55 евро.

Самое дешевое железнодорожное сообщение в Европе:

Украина: 1,56 евро Болгария: 2.84 евро Латвия: 3,04 евро

Самое дорогое железнодорожное сообщение в Европе:

Швейцария: 47,44 евро Великобритания: 23,44 евро Голландия: 21,86 евро

Подарки

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Если вы ищете подарок для истинного любителя новейших технологий, то, скорее всего, вам на ум придет смартфон iPhone X. Такой подарок (с картой на 64 Гб) обойдется дороже всего в Венгрии, где он стоит 1292,94 евро. По сравнению со страной, в которой можно было бы дешевле всего приобрести такой телефон, разница в цене составляет почти 200 евро. Может показаться странным тот факт, что в Европе такой телефон можно купить дешевле всего в Швейцарии стоимостью 1048,50 евро. Эстония, в которой смартфон iPhone X стоит 1169 евро, попадает в группу стран с более низкими ценами. Стоимость такого подарка в Латвии и Литве чуть выше – 1179 евро.

Самые дешевые смартфоны модели iPhone X в Европе:

Швейцария: 1048,50 евро Великобритания: 1133,50 евро Люксембург: 1136,20 евро

Самые дорогостоящие смартфоны модели iPhone X в Европе:

Венгрия: 1252,94 евро Дания: 1212,39 евро Швеция: 1209,90 евро

Рождественские елки

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Практически невозможно представить себе Рождество без ели, но цены на живые ели могут сильно отличаться по странам, в зависимости от размера или вида. В Великобритании средняя стоимость живой ели составляет около 29 евро, но можно найти ель даже за 115 евро. В Болгарии средняя стоимость ели составляет лишь 13 евро, в Литве – около 22 евро, а в Латвии – около 23. Итальянцы, к примеру, чаще выбирают искусственные ели, поскольку стоимость живой составляет аж 70 евро!

Самые дорогостоящие ели в Европе:

в Италии: 70 евро в Швейцарии: 35.20 евро в Швеции: 30.12 евро

Самые дешевые ели в Европе:

в Болгарии: 13 евро в Румынии: 15,08 евро в Польше: 15,40 евро

Рождественские угощения

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Помимо подарков на Рождество, немалая часть бюджета семьи отводится на рождественские угощения. Британская семья в среднем тратит около 197 евро на праздничный обед: индейка стоит около 23 евро, в то время как в Польше птица со схожим весом стоит около 5,23 евро, в Эстонии – около 16 евро, а в Латвии – около 15. Килограмм моркови в Латвии стоит в среднем 0,37 евро, в Англии – 0,51 евро, а в Швейцарии придется раскошелиться и отдать 2,23 евро.

Самые дешевые индейки в Европе:

на Украине 3,88 евро в Польше 5,23 евро в Румынии 8,41 евро

Самые дорогостоящие индейки в Европе: