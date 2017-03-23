Сверху туристам откроется панорамный вид на Сеул, а в ясные погожие дни с площадки видны небоскребы "города будущего" Сондо, город Инчхон и Желтое море.

В среду, 22 марта, в Сеуле открылась смотровая площадка Seoul Sky — третья по высоте в мире. Она расположена между 117 и 123 этажами 555-метрового небоскреба Lotte World Tower — высочайшего здания Южной Кореи, пишет Travel.ru.

A post shared by 롯데월드타워_제2롯데월드 (@lotte_worldtower) on Mar 8, 2017 at 4:00pm PST

Еще до открытия площадка трижды попала в Книгу рекордов Гиннеса: она отмечена как "самая высокая обзорная площадка со стеклянным полом"; лифт Seoul Sky упомянут как курсирующий на "самое дальнее расстояние" и как "самый быстрый двухэтажный лифт".

A post shared by 롯데월드타워_제2롯데월드 (@lotte_worldtower) on Mar 5, 2017 at 11:24pm PST

Вход на смотровую площадку Seoul Sky расположен на цокольных этажах B1 и В2 башни Lotte. Сверху туристам откроется панорамный вид на Сеул, а в ясные погожие дни с площадки видны даже небоскребы "города будущего" Сондо, город Инчхон и Желтое море.

A post shared by 롯데월드타워_제2롯데월드 (@lotte_worldtower) on Mar 20, 2017 at 4:26am PDT

Стоимость посещения смотровой площадки составит 27 тысяч вон (около 20 евро) для взрослых и 24 тысячи вон (около 15 евро) для детей.