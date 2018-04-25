Другая Прага: 6 причин уйти прочь от туристических троп

Delfi Turgid
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Познакомьтесь с необычным искусством
Другая Прага: 6 причин уйти прочь от туристических троп
Foto: Pixabay

Прага — один из наиболее посещаемых городов Европы. Каждый год сюда приезжают миллионы туристов, чтобы полюбоваться романтическим замком на холме, увидеть искусные астрономические часы и пройтись по средневековому Карлову мосту. Но это далеко не единственные объекты, которые можно увидеть в прекрасной Праге. Rough Guides предлагает взглянуть на этот город с другой стороны.

Посетите развивающийся район

Другая Прага: 6 причин уйти прочь от туристических троп
Foto: Reuters/LETA/Scanpix

Когда-то Голешовице был индустриальным районом Праги, но в последние годы он превратился в излюбленное место встреч и отдыха современной молодежи. В помещениях бывших заводов и промышленных зданий теперь расположены хипстерские кофейни, например, Vnitroblock с интерьером в стиле шэбби-шик или кафе Paraleni Polis, где рассчитаться можно только биткойнами, а также центры современного искусства — например, галерея DOX с дирижаблем наверху, и инновационное театральное пространство Jatka 78.

В Голешовице можно провести весь день — здесь снуют трамваи, работают рестораны, бары, клубы. Мы рекомендуем посетить азиатский ресторан SaSaZu, пивной бар Pivovar Marina, заглянуть в клуб Cross Club, оформленный в стиле стимпанк и известный своим ретро-футуристическим интерьером. А погулять можно в парке Stromovka — здесь можно устроить пикник или подняться на холм в парке Letná, чтобы увидеть величественный Старый город.

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Познакомьтесь с необычным искусством

Source info

Delfi Turgid

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