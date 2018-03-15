Дубровник? Банально! Еще 25 причин побывать в Хорватии

Delfi Turgid
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Дубровник? Банально! Еще 25 причин побывать в Хорватии
Foto: Shutterstock

Если вы еще никогда не бывали в Хорватии, то можете уже начинать искать билеты и ночлег, потому что эта прекрасная страна летом буквально нарасхват (но места, конечно же, хватит всем). Telegraph Travel рассказывает, почему этим летом стоит отправиться именно в Хорватию.

Здесь жарко

Хорватия — одна из самых солнечных стран Европы. В мае и июне солнце светит в среднем 12 часов в день, а в июле и августе — 13. Это намного больше, чем в Провансе (8 в мае и 10 в июне и августе) или на Корфу (10 в мае, 12 в июне, 13 в июле и 11 в августе).

Сюда легко добраться

Дубровник? Банально! Еще 25 причин побывать в Хорватии
Foto: Shutterstock

С греческих островов сюда можно добраться за 4 часа на самолете, с Канарских — за четыре с половиной, из Риги за два с половиной (в случае прямого рейса), а Хвар, Сплит, Дубровник и Пула находятся друг от друга в двух-двух с половиной часах езды.

Здесь недорого

Хорватия входит в Евросоюз с 2013 года, но сохранила свою валюту — куна и ее курс не сильно колеблется по отношению к доллару и евро.

Даже в самых популярных туристических городах можно найти невысокие цены. Например, бокал пива даже в самых модных барах города Хвар будет стоит не дороже трех евро, а ужин в хорошем ресторане с вином на двоих — около 45 евро. В Хорватии много хороших и недорогих отелей и съемных апартаментов.

Здесь снимали сериал "Игра престолов"

Дубровник? Банально! Еще 25 причин побывать в Хорватии
Foto: Shutterstock

Это одна из причин растущей популярности Хорватии — именно в хорватских городах снимали легендарный сериал "Игра престолов". Например, городские стены и крепость Дубровника на экранах стали Королевской Гаванью, дендрарий в Трстено — садами Красного замка, крепость Клис — Миэрином, а монастырь Святого Доминика в Трогире — городом Кварт.

Здесь находятся впечатляющие римские руины

В останках дворца Диоклетиана в Сплите, где снимались некоторые сцены сериала "Игра престолов", сейчас бурлит жизнь города. Среди древних колонн, храмов, стен и погребов, которые были частью дома римского императора, вы найдете множество баров, ресторанов и магазинов. Прямо в центре этого объекта Мирового наследия ЮНЕСКО вы можете остановиться в апартаментах Салвезани или пообедать в модном ресторане и винном баре Uje, который также расположен в пределах древнего замка.

Здесь расположен один из лучших амфитеатров

Дубровник? Банально! Еще 25 причин побывать в Хорватии
Foto: Shutterstock

Портовый город Пула на полуострове Истрия известен своим римским амфитеатром, который был построен в первом веке и считается одним из сохранившихся лучше всего. В июле здесь проводится ежегодный кинофестиваль, и фильмы показывают прямо посреди руин. Также здесь регулярно проводятся музыкальные концерты. А недалеко от Пулы находятся небольшие острова, на которых расположен Национальный парк Бриони, где живут зебры и олени.

Здесь великолепные пляжи

Не надейтесь на песчаные пляжи — Хорватия известна своими каменистым побережьем и кристально чистой голубой водой. Самый известный пляж — Златни Рат, изображения которого украшают почти каждую туристическую брошюру, поэтому там очень людно, но здесь есть и свои тайные жемчужины, например, Нугал, что находится к югу от городка Макарска.

Невероятные заповедники

Дубровник? Банально! Еще 25 причин побывать в Хорватии
Foto: Shutterstock

В Хорватии есть восемь национальных заповедников, включая охраняемые ЮНЕСКО Плитвицкие озера и Крка, которые известны своими потрясающими озерами и водопадами.

Здесь пляжи находятся по соседству с горами

В горном массиве Биоково находится второй по высоте пик Хорватии — Свети Юре высотой 1762 м, который находится всего лишь в нескольких километрах от моря. Из маленькой деревушки Макар можно подняться по крутой виляющей тропе до вершины Восака (1422 м), а если хватит сил, то и до Свети Юре. Это волшебный маршрут, вдоль покрытых цветами полей, порхающими бабочками, душистыми соснами и известняковыми валунами. Достигнув вершины, отдохните и спускайтесь вниз, чтобы освежиться в голубой воде и съесть заслуженное мороженое (которое ничуть не хуже итальянского джелато).

Столица Хорватии — рай для кофеманов

Дубровник? Банально! Еще 25 причин побывать в Хорватии
Foto: Pixabay

Загреб находится вдали от морского побережья, но обладает собственным шармом. Прогуляйтесь по средневековому кварталу Горний Град, где расположена Церковь Св. Марка и неоготический кафедральный собор, по району Долний Град с многочисленными зелеными скверами, авеню и величественными габсбургскими зданиями, а затем обязательно выпейте кофе в одном из множества кафе — кофе здесь любят и пьют его очень много. Кстати, раз уж вы в Загребе, то посетите Музей современного искусства, признанный одним из лучших в мире.

Здесь есть необычные музеи

В Загребе тоже есть на что посмотреть — например, Музей разбитых отношений, где представлены вроде бы обычные предметы, но в аннотациях написано, какую роль они сыграли в распавшихся отношениях. Здесь рассказываются истории "любви, боли, драмы, иронии, юмора и примирения". Музей стал настолько популярным, что в Лос-Анджелесе открылся его филиал. Среди других музеев стоит отметить Музей иллюзий, Музей 80-х годов, Музей пыток и Музей грибов.

Белый дом родом отсюда

Дубровник? Банально! Еще 25 причин побывать в Хорватии
Foto: Shutterstock

Помимо живописного пляжа Златни Рат, остров Брац известен своим камнем, который использовали в строительстве дворца Диоклетиана и Белого дома в Вашингтоне. Чтобы добраться сюда, нужно сесть на паром Сплит-Макарска. На этом острове можно исследовать заброшенные деревни.

Здесь проводятся превосходные летние фестивали

В Хорватии устраивают множество фестивалей под открытым небом, самые известные из которых — Dubrovnik Summer Festival, кинофестивальTiny Motovun, который проводится в горной деревушке в Истрии, а каждый вечер среди древних стен проводятся вечеринки.

Помимо этого, проводятся и фестивали современной музыки. Крупнейшие из них — Love International Festival в Тисно возле Задара, Fresh Island на пляже Зрчев Новаля на острове Паг, фестиваль Dimensions Festival и Outlook Festival, оба которые проходят в крепости Пунта Кристо недалеко от Пулы.

Города, которые не спят

Дубровник? Банально! Еще 25 причин побывать в Хорватии
Foto: Shutterstock

Города Хвар и Раб известны тем, что они оживают по ночам. Это идеальный выбор для любителей баров, ночных клубов, коктейлей и неона.

Часть Хорватии до сих пор не тронута туризмом

Осиек — город, который служит вратами в малоизвестный регион Славония. К северу от Осиека находится деревня Каранац, где в ресторане Baranjska Kuca подают традиционные славонские блюда из копченого и тушеного мяса, прекрасные вина. Двигаясь на восток, вы попадете в болотистые земли, где в заповеднике Копачки Рит водится множество видов птиц и животных. К западу от Осиека разводят всемирно известных липпицианских лошадей, а на юге на реке Дунай находится город Вуковара, который был символом югославских войн, а сейчас является ключевым пунктом остановки круизных судов, которые ходят по одной из крупнейших рек Европы.

Великолепные города

Дубровник? Банально! Еще 25 причин побывать в Хорватии
Foto: Shutterstock

Обязательно посетите Задар — небольшой город в Северной Далмации. В старой части города можно увидеть несколько древних римских церквей, необычный морской орган, на котором музыку играют волны. Также внимания заслуживает город Вараждин с изящной архитектурой в стиле барокко 18-го века и ежегодным фестивалем барочной музыки.

Здесь родился Марко Поло

Во всяком случае так говорят в информационном пункте для туристов в городе Корчула, что раздражает жителей конкурирующей Венеции. Как бы там ни было, городок Корчула стоит посетить из-за его впечатляющего средневековой части, превосходных вин и рыцарских танцев с мечами "морешка".

Это один из "вкуснейших" регионов Европы

Дубровник? Банально! Еще 25 причин побывать в Хорватии
Foto: Pixabay

Истрия поставляет в Европу замечательное оливковое масло, черные и белые трюфеля и изысканные вина. Любой приличный ресторан в Истрии подает блюда, приготовленные только из местных продуктов. Обязательно попробуйте домашнюю пасту плюканцы или фужи в простом сливочном соусе, посыпанные трюфельной крошкой и кусочками местной дикой спаржи.

Здесь можно увидеть дельфинов

Будьте внимательны и с западного побережья Истрии можно увидеть стаи дельфинов.

Богатая история

У Хорватии не только глубокие древние корни, но и богатая событиями современная история, о чем свидетельствуют следы от шрапнели на многовековых зданиях, церквях и стенах Дубровника, который югославская армия восемь месяцев брала штурмом в 1991 году. Внутри городских стен находится мемориальная комната, посвященная тем, кто пожертвовал своей жизнью ради своего дома, и это отрезвляющее напоминание о том, как тяжело этой стране далась ее независимость всего лишь 25 лет назад.

Дубровник входит в число самых посещаемых городов мира

Дубровник? Банально! Еще 25 причин побывать в Хорватии
Foto: AFP/Scanpix

Да, в пиковый сезон здесь очень много людей, но чего вы ожидали от столь прекрасного города? Чтобы не испортить себе впечатление, отправляйтесь в город ранним утром, прогуляйтесь по городским стенам перед их закрытием в 7 часов вечера, а затем побалуйте себя ужином в ресторане Proto, который работает с 1886 года, и где когда-то обедали король Великобритании Эдуард VIII и его супруга Уоллис Симпсон, ради которой он отказался от престола. А после стоит прогуляться по узким улочкам по пути в Buza Bar, который расположен прямо на камнях под городской стеной, и откуда открывается великолепный вид на море.

Пляж, достойный фильма о Джеймсе Бонде

Пляж Стинива, расположенный на острове Вис, спрятан от проплывающих яхт и лодок, словно логово злодея из фильма о Джеймсе Бонде. Остров Вис находится недалеко от города Хвар и на нем есть всего две главные дороги, с которых открываются живописные пейзажи по пути к острову Бисево и обратно на красные крыши портового городка Комиза.

Здесь есть памятник, похожий на Тысячелетнего Сокола из "Звездных войн"

Этот памятник посвящен революции в Подгариче и жителям региона Мославины во время Второй мировой войны.

Одно из красивейших мест в мире с названием-палиндромом

Дубровник? Банально! Еще 25 причин побывать в Хорватии
Foto: Shutterstock

Остров Крк (не путайте с Крка) — место с потрясающими пляжами Вела Плаза в Баске, старинными укреплениям и умиротворяющими монастырями.

Здесь можно заниматься подводным плаванием среди затонувших кораблей

Под водой в заливе Завратница недалеко от порта Ябланач можно увидеть немецкое военное судно, которое затонуло во время Второй мировой войны.

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Delfi Turgid

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