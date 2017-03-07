Двери открыты: как попасть в Белый дом

Белый дом в Вашингтоне является резиденцией президентов США с 1800 года — со времен правления Джона Адамса. С тех пор в Белом доме успели пожить более четырех десятков американских президентов. Их мемориалы расположены на бульваре National Mall, который протянулся от Капитолия.

Сегодня Белый дом — единственная в мире резиденция действующего главы государства, открытая для доступа широкой публики.

Как попасть?

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Экскурсии по Белому дому бесплатные. Для посещения резиденции необходимо отправить предварительный запрос через посольство своей страны в Вашингтоне. Либо оформить заявку на посещение Белого дома через американских родственников или друзей в США, которые оформят заявку через своего сенатора — и пойдут на экскурсию вместе с вами. Сделать это можно максимум за три месяца до визита и минимум — за 21 день. Заявку стоит подавать как можно раньше: так будет выше шанс попасть в выбранный вами день, поскольку количество человек в группе ограничено.

Для подачи заявки, а также по прибытии иностранным гражданам необходим паспорт. Другие удостоверения личности — включая права — не подойдут. Несмотря на одобренную заявку, есть шанс, что в последний момент тур будет отменен. Проверить статус заявки можно по телефону: +7 10 202 456 7041.

Посетители с ограниченными возможностями должны уведомить администрацию Белого дома заранее — для предоставления инвалидного кресла.

Туры проводятся по вторникам и четвергам с 7:30 до 11:30, а также по пятницам и субботам с 7:30 до 13:30. Исключение составляют федеральные праздники США.

Что не брать с собой?

Foto: Vida Press

В список запрещенных к проносу предметов входят большие сумки и рюкзаки, еда и напитки, сигареты и табак, аэрозоли, ножи и любые острые предметы, предметы личной гигиены, включая косметику, а также видеорегистраторы. Не пустят в здание и с детской коляской. Зонтики, кошельки и бумажники, а также ключи от машины проносить можно.

Приходить на экскурсию стоит налегке. В Белом доме нет камеры хранения, поэтому вышеперечисленные вещи оставить негде: вас просто не пустят. Ближайшая камера хранения расположена на железнодорожном вокзале Union Station, в гейте А. Она работает с 6:00 до 22:00: заплатить можно как картой, так и наличными. Стоимость ячейки — от 3 до 6 долларов в час.

Что покажут?

Foto: Vida Press

Всего в Белом доме 132 комнаты, 32 ванных, 28 каминов, 8 лестниц и 3 лифта. Во время экскурсии в сопровождении гида туристам показывают несколько значимых помещений Белого дома, в частности, знаменитый Овальный кабинет, а также Зеленый зал для неофициальных встреч, Восточный зал, Столовую для официальных приемов и Красную комнату.

Кроме того, посетителям покажут панорамный вид на розарий. В частные апартаменты семьи президента, расположенные на верхних этажах здания, доступ запрещен.

Можно ли фотографировать?

Foto: Vida Press

С 2015 года фотографировать внутри Белого дома можно на небольшие камеры и смартфоны, но без вспышки. Главное — не мешать окружающим. Правда, запрет на видеокамеры, фотоаппараты со сменными объективами (длиной более 7,5 сантиметров), любые штативы и палки для селфи все же действует до сих пор.

Кроме того, во время экскурсии нельзя также вести прямую трансляцию своего визита в интернете и разговаривать по телефону.

Есть ли парковка?

Foto: Vida Press

Парковка на прилегающих к Белому дому улицах запрещена. В дни экскурсий администрация рекомендует добираться до Белого дома на общественном транспорте. Ближайшие станции метро — Federal Triangle (синяя и оранжевая линии), Metro Center (синяя, оранжевая и красная линия) и McPherson Square (синяя и оранжевая линия).

Есть ли туалеты?

Foto: Vida Press

Приходить в Белый дом стоит налегке — во всех смыслах. В туалеты, расположенные непосредственно в здании, туристов не пускают.

Ближайшие — расположены в павильоне "Эллипс" в городском парке, к югу от ограды Белого дома (на углу 15th и E Streets). Павильон открыт с 7:30 до 16:00.