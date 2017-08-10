Египет вернулся! Топ-10 стран, испытывающих наплыв туристов в 2017 году

Несмотря на рекомендации МИДов развитых стран воздержаться от поездок в Египет и Тунис, в эти страны в 2017 году потянулся турист. Такой вывод можно сделать из отчета Всемирной туристской организации ООН о десяти странах, которые в 2017 году переживают туристический бум.

1. Палестина

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Бэнкси (кто это такой?), который в начале года открыл в Западном берегу реки Иордан бутик-отель, держит нос по ветру — туризм в Палестине растет как на дрожжах. Аж на целых 57,8% по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Британская The Telegraph полагает, что туризм растет как раз из-за отеля Walled Off Hotel. Ну, или, по крайней мере, благодаря ему тоже — не может быть, чтобы все 630 тыс. туристов, наводнивших Палестину в этом году, остановились только в этом отеле, верно?