Эйфелеву башню могут перекрасить в красный цвет

Delfi Turgid
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Эйфелеву башню могут перекрасить в красный цвет
Foto: Pixabay
newsru.com

Одна из самых узнаваемых достопримечательностей мира - Эйфелева башня в Париже - может сменить цвет. После обновления ей могут вернуть оригинальный красный цвет - по задумке Густава Эйфеля, такой оттенок должен был замаскировать появление ржавчины.

Башня была построена ко Всемирной выставке 1889 года: тогда парижские власти обратились к известным инженерам с просьбой создать сооружение, которое символизировало бы технические достижения страны. Сам Эйфель называл башню просто "трехсотметровой", а его имя самая узнаваемая достопримечательность получила позднее. Проект вызывал восторг у рядовых парижан, но не был принят творческой интеллигенцией, которая считала, что гигантский флагшток на Марсовом поле будет подавлять архитектуру центра города.

Эйфель считал необходимым выкрасить башню в красный цвет, полагая, что неизбежная для стальных конструкций ржавчина повредит эстетике проекта. Башню несколько раз перекрашивали, пишет The Daily Mail: например, в 1907 году - в желто-коричневый, а в 1954-м - в красно-коричневый цвет, который, по мнению городских властей, более гармонично сочетался с окружающими постройками.

Сейчас городской совет подтвердил, что в ходе предстоящего обновления башню будут покрывать краской. Ежегодно ее посещают свыше 6 млн туристов, и главная архитектурная достопримечательность столицы Франции стремительно теряет лоск. Однако окончательное решение насчет цвета не принято, поэтому нельзя исключать, что башня останется консервативного коричневого оттенка.

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Delfi Turgid

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