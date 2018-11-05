Экскурсия по современному Вильнюсу: уникальная бесплатная галерея под открытым небом

Delfi Turgid
Оставить комментарий
Экскурсия по современному Вильнюсу: уникальная бесплатная галерея под открытым небом
Foto: DELFI.lt / Modesta Meškė
rus.delfi.lt

Каков Вильнюс в наши дни? Это город, в котором живет множество художников, талантливых представителей современной культуры, смелых идей. Чтобы показать иное лицо города агентство Go Vilnius представило "Гида современного Вильнюса".

Open gallery - одно из самых интересных из 16 представленных для посещения мест от Go Vilnius. Это уникальная бесплатная галерея под открытым небом которая возродила к жизни бывшие заброшенные территории города.

Индустриальное пространство по-новому отрывают рисунки, скульптуры, перформансы и инсталляции литовских и зарубежных авторов. Искусство размещается повсюду – на крышах и в подвалах, а бывшая заводская территория становится центром притяжения.

Open gallery открыта для всех, там проводят нетрадиционные экскурсии.

Постоянную экспозицию регулярно дополняют работами уличного искусства и инсталляциями. Художественную галерею Loftas fest и находящиеся рядом заброшенные пространства заполняют актуальные работы художников всего мира, открывая новое лицо Вильнюса.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Пакруойская усадьба: никаких выдуманных историй

Пакруойская усадьба: никаких выдуманных историй

Уехавшая в Швецию семья из Литвы: нам обещали золотые горы, а попали мы в ад

Уехавшая в Швецию семья из Литвы: нам обещали золотые горы, а попали мы в ад

44 ссылки для тех, кто собрался в Литву

44 ссылки для тех, кто собрался в Литву

Рижские маршруты

Рижские маршруты: до Межциемса здесь был Силациемс
Экскурсия по современному Вильнюсу: уникальная бесплатная галерея под открытым небом

Экскурсия по современному Вильнюсу: уникальная бесплатная галерея под открытым небом

Стой, стрелять буду: 8 самых необычных в мире границ государств

Стой, стрелять буду: 8 самых необычных в мире границ государств

Собираемся в отпуск: 10 удивительных мест, которые обязательно нужно увидеть в Испании

Собираемся в отпуск: 10 удивительных мест, которые обязательно нужно увидеть в Испании

Маршрут на выходные: что посмотреть в Валмиере и окрестностях

Маршрут на выходные: что посмотреть в Валмиере и окрестностях

ФОТО. Маяк, который погубил больше кораблей, чем спас

ФОТО. Маяк, который погубил больше кораблей, чем спас

подробнее
Стой, стрелять буду: 8 самых необычных в мире границ государств

Стой, стрелять буду: 8 самых необычных в мире границ государств

Собираемся в отпуск: 10 удивительных мест, которые обязательно нужно увидеть в Испании

Собираемся в отпуск: 10 удивительных мест, которые обязательно нужно увидеть в Испании

Маршрут на выходные: что посмотреть в Валмиере и окрестностях

Маршрут на выходные: что посмотреть в Валмиере и окрестностях

Покорение Эвереста: девять трагических историй восхождения

Покорение Эвереста: девять трагических историй восхождения (50)

ФОТО. Маяк, который погубил больше кораблей, чем спас

ФОТО. Маяк, который погубил больше кораблей, чем спас

подробнее