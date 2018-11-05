Экскурсия по современному Вильнюсу: уникальная бесплатная галерея под открытым небом

Каков Вильнюс в наши дни? Это город, в котором живет множество художников, талантливых представителей современной культуры, смелых идей. Чтобы показать иное лицо города агентство Go Vilnius представило "Гида современного Вильнюса".

Open gallery - одно из самых интересных из 16 представленных для посещения мест от Go Vilnius. Это уникальная бесплатная галерея под открытым небом которая возродила к жизни бывшие заброшенные территории города.

Индустриальное пространство по-новому отрывают рисунки, скульптуры, перформансы и инсталляции литовских и зарубежных авторов. Искусство размещается повсюду – на крышах и в подвалах, а бывшая заводская территория становится центром притяжения.

Open gallery открыта для всех, там проводят нетрадиционные экскурсии.

Постоянную экспозицию регулярно дополняют работами уличного искусства и инсталляциями. Художественную галерею Loftas fest и находящиеся рядом заброшенные пространства заполняют актуальные работы художников всего мира, открывая новое лицо Вильнюса.