Эксперт объясняет: пять самых популярных способов обмана туристов за границей

В выходные дни каждому хочется отдохнуть, однако, расслабившись, клиенты в Европе бывают невнимательными и нередко становятся жертвами различных мошенников. Эксперты в области путешествий предлагают рассмотреть наиболее часто встречающиеся способы мошенничества и вовремя их распознать, чтобы избежать неприятных ситуаций во время путешествия.

Испортился счетчик в такси

Это один из наиболее популярных способов, которым таксисты обманывают пассажиров, и особенно часто это происходит вблизи аэропортов и железнодорожных вокзалов. Вскоре после посадки в такси водитель информирует, что счетчик испортился, и в конце поездки требует неадекватную плату за проезд. Этого можно избежать, удостоверившись, что счетчик действительно не работает, или же совсем просто – уже в начале договориться об оплате поездки. В случае, если водитель такси утверждает, что без счетчика будет дешевле и не соглашается его включать – выберите другое такси.

Бесплатные браслеты и цветы

С этим способом мошенничества можно встретиться в любой европейской стране. К туристу подходит мужчина или женщина дружелюбного вида и предлагает бесплатный браслет, цветы или какой-либо другой объект. Когда человек соглашается его принять, мошенник требует деньги и в случае, если турист отказывается давать деньги, поднимает большой шум. Ни в коем случае не берите ничего, что Вам дарят якобы бесплатно, если только для этого не имеется действительно обоснованной причины. В противном случае – вежливо откажитесь и отправляйтесь дальше.

Сверхпродажа авиабилетов

Большинство авиакомпаний занимается сверхпродажей билетов, в целях увеличения прибыли. Учитывая, что люди регулярно осознанно или неосознанно опаздывают на свой рейс, авиакомпании продают билетов на 10% больше, чем в действительности имеется мест в самолете. По этой причине бывают пассажиры, которых оставляют за дверью, если на рейс прибудут все пассажиры, купившие билеты.

Самая значимая часть мошенничества состоит в том, что продаются несуществующие авиабилеты. Однако затем в качестве компенсации за то, что человек не попал в самолет, следуют предложения различных купонов на еду, билеты и купонов другого рода. Законодательством Европейского Союза предусмотрено, что в случае, если пассажир пострадал из-за сверхпродажи билетов, то ему полагается компенсация вплоть до 600 EUR, а также должны обеспечить место на другом авиарейсе. "Этого вида мошенничества можно избежать, зная свои права и потребовав то, что полагается пассажирам", - поясняет исполнительный директор "Skycop" Мариус Стонкус.

Оказание дружеской помощи в банкоматах

В то время, когда вы пользуетесь банкоматом, вам могут предложить мошенническую помощь. Зачастую мошенники предлагают перевести текст, который виден на экране или помочь в других действиях. Однако на самом деле "помощники" с помощью RFID-сканера карт пытаются просканировать карту и увидеть, какой PIN код вы набираете, чтобы позже можно было опустошить ваш счет. Этого можно избежать, прикрывая цифровую панель во время введения PIN кода, а также удостоверившись, что никто не смотрит на вас, когда вы находитесь возле банкомата.

Фальшивые Wi-Fi соединения

В наше время подключиться к публичному Wi-Fi может оказаться даже очень трудно. Открытые сети, к которым действительно можно подключиться, встречаются редко, поэтому люди рады, когда находят их. Между тем хакеры умышленно создают такого рода открытые сети в публичных местах, в которых много туристов. Таким образом они просматривают все доступные данные человека, когда он подключен к соответствующему Wi-Fi соединению. Если вы находитесь, например, в гостинице, ресторане, аэропорту или каком-нибудь другом публичном месте, этих проблем можно избежать, спросив у персонала, какое подключение к интернету является официальным, а не поддаваться искушению подключиться к бесплатному соединению, чтобы не подвергать себя риску мошенничества.