Четыре аэропорта были признаны лучшими в Европе в разных категориях в рамках ежегодной премии ACI EUROPE Best Airport Awards, пишет "Лента.ру".

Победители были объявлены в Париже днем ранее. Лучшей европейской воздушной гаванью с пассажиропотоком до 5 миллионов человек в год оказался аэропорт Корк на юго-западе Ирландии. В число лидеров также включили авиагавань Неаполя. Ей присудили такое звание в категории объектов с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов человек.

Премией ACI EUROPE Best Airport Awards был награжден аэропорт Аликанте на востоке Испании (как транспортный узел, ежегодно обслуживающий от 10 до 25 миллионов человек). В группе авиагаваней с пассажиропотоком в 25 миллионов путешественников и выше лучшим назвали международный аэропорт Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса. Он также находится в Испании.

Ранее в июне сообщалось, что в шорт-лист упомянутой награды была включена воздушная гавань Сочи.

Учредителем награды ACI EUROPE Best Airport Awards является Совет аэропортов Европы (ACI EUROPE). Эта ассоциация объединяет более 500 авиагаваней в 45 европейских странах.

Данная премия является одной из самых престижных в индустрии. Победителей выбирает группа экспертов, среди которых представители Европейской комиссии, Европейской конференции гражданской авиации. Аэропорты оцениваются по таким показателям, как клиентское обслуживание, безопасность, ситуация с экологией, розничная торговля на их территории и другим критериям. Награду присуждают уже 13-й год подряд.