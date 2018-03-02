Эстония или Латвия? 13 лучших стран для фрилансеров

Сейчас, с развитием технологий, все чаще люди задумываются о том, чтобы работать исключительно на себя. Фрилансеры работают в самых различных областях, и это позволяют им самим регулировать темпы и объемы работы, а также свой заработок.

Для помощи фрилансерам со всего мира британский сайт Expert Market составил рейтинг стран, где наиболее комфортно работать на самого себя.

В исследование вошли 57 стран всего мира, которые оценивались по целому ряду параметров, которые влияют на то, насколько удобно будет работать фрилансеру.

В частности, сюда включается стоимость проживания, средняя скорость интернета, качество транспортной системы, количество точек бесплатного Wi-Fi, стоимость чашки кофе, ставка подоходного налога, а также то, насколько легко начать свой бизнес или получить доступ к кредиту.

Ниже представляем 13 лучших стран для фрилансеров.

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13. Португалия

Эта европейская страна отличается легким доступом к кредитованию, неплохой транспортной системой, а также довольно недорогим кофе – в среднем £1,02 за чашку.

12. Франция

В столице Франции Париже вы найдете множество небольших кафе, где, уютно разместившись за столиком, можно работать. Кроме того, Франция занимает лидирующее положение среди 13 стран по индексу стоимости жизни.

11. Латвия

Именно сюда едут фрилансеры, которые любят неспешно работать, выпивая чашку кофе. Кроме того, страна отличается низким подоходным налогом.

Foto: F64

10. Чехия

Чехия продемонстрировала неплохие результаты по всем параметрам оценки стран. При этом столица Чехии Прага стала одним из самых лучших городов для самозанятых.

9. Болгария

Ставка подоходного налога – это основная привлекательная черта этой страны для фрилансеров. Кроме того, здесь самый дешевый кофе среди всех стран в списке: в среднем чашке кофе стоит £0,94.

8. Эстония

Эстония получила высокие баллы почти во всех категориях, по которым оценивались страны. Самым большим достижением страны считается дешевый транспорт.

Foto: LETA

7. Новая Зеландия

Соседняя Австралия считается более популярной страной для молодых профессионалов, однако именно в Новой Зеландии более дешевый кофе, более высокая скорость интернета и более простые процедуры, позволяющие открыть собственный бизнес.

6. Испания

Пляжи Барселоны – это одна из самых серьезных причин поехать в Испанию и работать там фрилансером. Однако это не единственный фактор, который притягивает фрилансеров именно в эту страну. Здесь высокий уровень доступности кредитования, развитая транспортная системы и дешевый кофе. Кроме того, здесь множество точек бесплатного Wi-Fi.

5. Великобритания

Такие города, как Лондон и Манчестер, предоставляют отличный доступ к кредитованию. Кроме того, страна отличается развитой транспортной системой, что делает работу в Великобритании удобной и приятной.

4. ОАЭ

Это единственная страна в списке, где нет подоходного налога. Дубай и Абу-Даби уже стали местом жительства для многих миллионеров.

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3. Южная Корея

Города Южной Кореи получили очень высокие баллы в категории стоимости жизни, а также здесь высокий уровень доступа к кредитованию и быстрый интернет.

2. США

США занимают второе место, причем во многом благодаря развитой системе транспорта. Кроме того, здесь огромное число точек бесплатного Wi-Fi — 559 077. Именно поэтому работа для фрилансеров представляется в этой стране приятной и интересной.

1. Гонконг

Гонконг – финансовый центр и лучшее место для жизни и работы фрилансеров. Здесь прекрасно развита транспортная система, низкая ставка подоходного налога и великолепная скорость интернета.