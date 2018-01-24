Эстония на Balttour 2018: арендовать остров, совершить путешествие на машине времени и осмотреть мамонта

Delfi Turgid
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Эстония на Balttour 2018: арендовать остров, совершить путешествие на машине времени и осмотреть мамонта
Foto: Publicitātes foto

Арендовать остров в одиночку или в компании друзей, увидеть мамонта в полный рост, промчаться по 55-метровой водяной горке, осмотреть сделанный во Франции маяк, пешком обойти остров – подробнее об этих и других туристических предложениях Эстонии можно будет узнать уже 2–4 февраля на выставке Balttour 2018 на Кипсале.

Арендуйте остров Вирелайд

Эстония на Balttour 2018: арендовать остров, совершить путешествие на машине времени и осмотреть мамонта
Foto: Publicitātes foto

Неужели в самом деле возможно арендовать настоящий остров Балтийском море? Да, возможно! Это крошечный островок Вирелайд (Viirelaid), расположенный посередине между островом Муху и большой землей. Кроме маяка на острове есть домик смотрителя, где можно устроить любое торжество, дружескую или корпоративную вечеринку или просто побыть в гордом одиночестве вдали от всех.

Обойдите остров Рухну и осмотрите старый маяк

Эстония на Balttour 2018: арендовать остров, совершить путешествие на машине времени и осмотреть мамонта
Foto: Publicitātes foto

Ближайший к побережью Латвии морской остров Рухну, представляющий собой самую маленькую волость Эстонии, давно пользуется любовью латвийских яхтсменов. Теперь же там можно осмотреть спроектированный Густавом Эйфелем и произведенный во Франции маяк! Как попасть на этот кусочек суши, где переночевать, что еще осмотреть, в каких событиях поучаствовать в этом году – обо всем этом посетители стенда Saaremaa Tourism смогут узнать непосредственно от делегации островитян во главе с самим волостным старостой.

Скромное очарование Сааремаа

Эстония на Balttour 2018: арендовать остров, совершить путешествие на машине времени и осмотреть мамонта
Foto: Publicitātes foto

В единственном городе крупнейшего эстонского острова Сааремаа Курессааре находится одна из главных туристических достопримечательностей страны – старинный и величественный Епископский замок, в котором расположился музей, с недавних пор устраивающий для своих гостей увлекательные виртуальные туры. А еще в Курессааре можно побывать на ужине в историческом стиле, концертах, выставках, тематических днях, музейных ночах и традиционных Днях оперы на Сааремаа.

Откройте для себя Тарту

Эстония на Balttour 2018: арендовать остров, совершить путешествие на машине времени и осмотреть мамонта
Foto: Publicitātes foto

Вечно юный Тарту, важнейший и самый оживленный город южной Эстонии, предложит на выставке множество самых разнообразных впечатлений и приключений. В самом центре города отдохнуть и промчаться по 55-метровой водяной горке предлагает аквапарк Aura, огромный мамонт ждет посетителей в "Центре ледникового периода", а посетителям научного центра AHHAA предоставляется возможность изучить настоящий глаз. В свою очередь посещение Перевернутого дома (Tagurpidi) станет головокружительным приключением и для маленьких, и для взрослых.

Путешествуйте на машине времени

Эстония на Balttour 2018: арендовать остров, совершить путешествие на машине времени и осмотреть мамонта
Foto: Publicitātes foto

Центр времени Wittenstein является единственным в Балтии туристическим объектом, рассказывающим об истории с юмором. Он создан в Пайде, в девятиэтажной крепостной башне на холме Валлимяэ. В роли машины времени выступает лифт, переносящий из одной эпохи в другую.

И это лишь некоторые из туристических предложений нашего северного соседа. Кроме того, в экспозиции Balttour 2018 Эстонию будут представлять Морской музей, Эстонская ассоциация Spa, Varska Sanatorium, Grand Rose SPA Hotel, Tervise Paradiis Spa Hotel & Water Park и многие другие.

Подробнее о выставке: www.balttour.lv

Время работы:
2 февраля 10.00–13.00 (часы профессионалов)
2 февраля 13.00–18.00
3 февраля 10.00–18.00
4 февраля 10.00–17.00

Билеты:
Входной билет – 6 EUR
Пенсионерам, инвалидам, школьникам – 4 EUR
Семейный билет (2 взрослых и 1 ребенок или 1+2) – 12 EUR
больше детей: +2 EUR за каждого
Детям до 7 лет – бесплатно

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