Эстонский замок Сангасте: невероятная история "ржаного" графа

На самом юге Эстонии, спрятавшись среди лесов, находится чудесное место, поражающее своей неброской красотой и немыслимой историей — замок Сангасте, возведенный, как говорят легенды, по подобию знаменитого Виндзорского дворца в Англии.

Появившийся словно из сказки волшебный замок из красного кирпича с изысканными башнями и шикарными внутренними залами поражает воображение любого, кто когда-либо окажется в здешних местах. Гуляя по тенистым аллеям усадебного парка, наслаждаясь видами прудов, соединенных между собой ручейками, восхищаясь нестандартным для эстонских земель архитектурным стилем замка, вы как будто попадаете в прошлое — во вторую половину XIX века, когда вся эта красота создавалась усилиями удивительного человека, легенды о котором распространились далеко за пределы его любимого Сангасте.

Ржаной граф и английский замок

Граф Фридрих Георг Магнус фон Берг, родившийся 6 февраля 1845 года, был человеком весьма необычным для своего времени. Он с самого детства водил дружбу с крестьянами, возился с ними на пашне и наблюдал за процессом выращивания овощей и ягод. К еде был неприхотлив, предпочитая простую крестьянскую пищу — простоквашу, вареную картошку, перловую кашу и селедку. Летом всегда ходил в кожаных постолах и традиционной эстонской рубахе.

Все всегда отмечали его добрый нрав, смекалку, любознательность и неимоверную тягу к знаниям. Поэтому неудивительно, что отучившись в тартуской гимназии, он отправился в Париж, где закончил Сорбонну и Коллеж де Франс. Но этого ему показалось мало, и молодой граф уехал в Англию, где год проработал канцелярским служащим, после чего перебрался в Шотландию, где устроился уже на работу в качестве практиканта на одну из местных ферм. Именно там Фридрих фон Берг окончательно увлекся сельским хозяйством, любовь к которому он пронес через всю жизнь.

Вернувшись из Шотландии обратно домой, молодой граф решил применить на практике приобретенные знания и умения. Первым делом он решил перестроить старый мызный дом в Сангасте. По легенде причиной этого решения стала неприятная история, случившаяся с ним. Говорят, будучи в Англию, посватался Фридрих фон Берг к дочери местного лорда. Но получил твердый отказ высокопоставленного англичанина со словами: "Я не отдам свою дочь какому-то леснику из дальнего захолустья России". Обиженный граф запомнил нанесенное ему оскорбление и, вернувшись домой, задумал построить красивый замок, не хуже, чем у английских лордов.

Строительство замка Сангасте началось в 1874 году. Молодой граф Берг нанял архитектора Отто Гиппиуса, и вместе с ним от начала до самого конца руководил строительными работами. Фридрих фон Берг мечтал выстроить на своей земле настоящий английский замок с большим количеством комнат, где обязательно должны были бы быть разные по величине и форме окна.

Строительные работы длились почти 7 лет. Как и положено настоящему замку, Сангасте имеет свои секреты. Так, при строительстве навеса центрального входа над арочными колоннами получился интересный акустический эффект: шепот в одном углу ясно слышен в противоположном. Кроме того, поначалу в замке было 99 комнат, так как по правилам того времени, 100 и более комнат могло быть только в дворцах самого царя. Хотя позднее, уже в советские времена, когда в замке размещался пионерский лагерь, помещения перестроили: в результате реконструкции получилось 149 комнат вместе со всеми хозяйственными помещениями.

Замок строился, а хозяин все больше и больше увлекался любимым делом — сельским хозяйством. Он постоянно экспериментировал с разведением овощей, фруктов и ягод, занимался мелиорацией и селекцией, внедрял новейшую по тем временам сельскохозяйственную технику, убеждая крестьян в эффективности ее использования. Но самое главное — граф Берг вывел новый сорт озимой ржи, лучше всего подходящей для выращивания на эстонской земле. Новый вид был назвал по поместью — "Сангасте" и довольно быстро приобрел популярность среди крестьян (к середине 1930-ых годов половина пахотных земель Эстонии была засеяна рожью этого сорта). Этот сорт, получивший признание на нескольких мировых выставках, и сегодня выращивается в нашей стране.

Неутомимый граф не мог сидеть на месте: он много путешествовал, объездил весь Север Европы, Германию, Францию, Великобританию, добрался до Египта, Китая, Дальнего Востока и даже побывал в США. В своих путевых дневниках, которые сегодня хранятся в библиотеке Тартуского Университета, он писал заметки о культуре разных стран, о традициях и обычаях, о том, что выращивают в других странах и как. Путешествуя, Фридрих фон Берг скупал новейшие образцы сельхозтехники и привозил их к себе домой, где внедрял в своем хозяйстве.

Кроме того, у графа было весьма необычное хобби — в свободное время он увлекался столярничеством. Изысканные диваны, софы, кушетки и прочая элегантная мебель создавалась руками этого аристократа. Граф это очень любил и часами просиживал в своей мастерской, оборудованной в подвале замка.

Не отказывался Фридрих фон Берг и от охоты, которой периодически занимался вместе с крестьянами с соседних хуторов. Так, на проходившей в Берлине в 1937 году всемирной выставке охотничьих трофеев было представлено 8 пар лосиных рогов, из которых 5 пар были из коллекции графа, а одна пара даже получила особую медаль выставки.

Первый поезд в Валга запустили в ноябре 1887 года. Вся местная знать съехалась в город посмореть на это чудо техники. Был среди них и граф Берг, который не разделил массового восторга и поспорил с помещиками, что его лошадь придет первой из Валга в Пука (расстояние 30 верст). Заключили пари: одной осенней ночью одновременно с первым гудком паровоза граф ринулся в путь. По дороге его застал сильный ветер и мокрый снег, шляпа слетела, но графа это не остановило - он действительно обогнал поезд и первым прискокал на желознодорожную станцию Пука. Правда, вскоре он серьезно заболел и в результате отита полностью лишился слуха. Но руки не опустил: очень быстро граф Берг научился читать речь по губам и всю оставшуюся жизнь свободно общался с собеседниками, которые даже не догадывались о его недуге.

В результате воспаления внутреннего уха в возрасте 43 лет граф лишился слуха, а незадолго до смерти еще и зрения. Но несмотря на это, его по-прежнему можно было каждый день видеть то в поле среди выращиваемых им культур, то в подвале замка, когда он мастерил какой-то очередной диван или кушетку.

Фридриха фон Берга не стало ранним утром 28 марта 1938 года. Проститься с "ржаным" графом пришло несколько тысяч крестьян — этот факт говорит о многом! Похоронили графа, как он и завещал, на местном кладбище недалеко от самого любимого места — замка Сангасте, где и сегодня то тут, то там колосится рожь с одноименным названием.

Более подробную информацию о замке и экскурсии в нем можно найти здесь.