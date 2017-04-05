Тест из трех этапов

Я подавал заявку через сайт NATS (National Air Traffic Services). Отбор кандидата проводился в три этапа. Сначала нужно было пройти психологический тест и тест на пространственное мышление. Второй этап — более усложнённый тест на пространственное мышление, связанный непосредственно с контролем движения. Третий этап — интервью и работа в группе: диспетчеру очень важно уметь быть частью команды.

Колледж и практика: почти два года

Если ты прошёл отбор, то поступаешь в колледж NATS. С первых дней тебе не дадут лениться. Будет куча презентаций, брифингов и упражнений на симуляторе. В самом начале нужно выбрать специализацию. Где ты хочешь работать — в башне в аэропорту или в центре контроля? Я выбрал аэропорт. 7 месяцев длится обучение в колледже, а потом ещё 13 — практика. Я проходил её в башне Хитроу.

В тандеме с опытным диспетчером

В аэропорту ты должен постоянно упражняться на симуляторе. Но главное — ты сам работаешь авиадиспетчером под присмотром инструктора. Он контролирует тебя по радиосвязи. В первые дни он делает почти всю работу, но постепенно всё больше и больше доверяет делать тебе. В конце концов ты должен научиться управлять процессом самостоятельно.

Финальный экзамен — это жуткий стресс...

От экзамена зависит вся твоя карьера. К моменту экзамена ты должен знать и уметь всё — и продемонстрировать это. Это как экзамен по вождению. И есть шанс его завалить. Такое бывает редко, но случается.

...А вот первый рабочий день будет спокойным и рутинным

Это странное чувство, когда ты получил собственную лицензию и впервые оказываешься без поддержки инструктора. Всё по-другому, но… всё так же. Ведь ты уже всему научился и готов к работе. Ты не чувствуешь себя растерянным.

Работа не похожа на кино: вообще никаких стрессов

Люди почему-то думают, что мы должны постоянно принимать решения за доли секунды, что диспетчерская вышка — это место, где люди бегают, орут и кидаются вещами. Но это не так! Между самолётами обычно большие расстояния, так что никаких судорожных движений не требуется. Остаётся куча времени, чтобы подумать: так, с этим всё, что там следующее? Да, отвлекаться нельзя, мы постоянно в напряжении, но напряжение и стресс — разные вещи.

Взлёт сложнее приземления

Самолёты прибывают в Лондон в порядке очереди — и эта очередь составляется контрольным центром в Суонвике. Мы в Хитроу должны только проверить, достаточно ли большое расстояние между самолётами, а если кто-то задерживается — вносить корректировки. Достаточно рутинное занятие. А вот очерёдностью вылетов уже занимаемся мы. Если что-то пойдёт не так, возникнет эффект домино, собьётся работа всего аэропорта.

Из-за больших самолётов маленькие трясутся

Все самолёты разного размера, и позади них во время взлёта возникает разный уровень турбулентности. Это нужно учитывать, когда за большим самолётом должен взлетать маленький. Нужно выждать дополнительное время. Мы разделяем вылеты и по направлениям: если один самолёт вылетел на юг, следующий должен лететь на север.

Плохая погода — головная боль

Если где-то в окрестностях гроза — день будет тяжёлый. Из-за нелётной погоды откладываются вылеты и приземления. После непогоды авиадиспетчерам приходится искать альтернативные направления, чтобы все скопившиеся самолёты могли вылететь или приземлиться, не мешая друг другу. Прерванные заходы на посадку — частая вещь в такие дни.

Нужно быть готовым ко всему

Я везунчик, по-настоящему экстренных ситуаций у меня пока не было. Самая тяжёлая — рейс 767, когда у приземлившегося самолёта разлетелся на куски один из тормозных дисков. Нужно было вызывать пожарную службу — тормоза перегрелись, была опасность, что самолёт загорится. Что было хуже всего — на посадочной полосе валялись кускм этого диска. Прежде, чем расчистили полосу, пришлось отложить два или три приземления.

Большие перерывы и никакой офисной работы

По правилам Хитроу диспетчер должен отдыхать каждые 90 минут — и перерывы длятся полчаса. Его мозг должен полностью расслабиться и вообще перестать думать о взлётах-посадках, поэтому — никакой офисной работы (хотя она тоже есть, куда ж без неё). Есть специальная комната отдыха, где можно попить кофе, почитать книгу или посмотреть фильм.

Если твоё дежурство закончилось, то оно закончилось. Дома не нужно думать о работе, не нужно забирать на дом какие-то недозаполненные отчёты. Между прочим, многих мотивирует подать заявку на должность именно это.

Диспетчер может носить очки

Хотя у меня абсолютное зрение, не все мои коллеги могут этим похвастаться. Многие носят очки. Небольшие проблемы со зрением — не препятствие для работы.

Диспетчерам приятно летать на самолетах

В самолёте я чувствую себя более чем комфортно. Это как ездить в автобусе, только интереснее. Мне нравится летать в другие аэропорты и наблюдать, как работают другие диспетчеры. Просто глядя в окно профессиональным взглядом, можно понять много всего.