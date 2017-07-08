1. Церковь святого Себастьяна

Этот волшебный Рамсау: Топ-10 достопримечательностей самого юго-восточного города Германии
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Это классика рекламной фотографии Германии, подобные фото можно увидеть в каждом брошюре: на переднем плане пасторального вида деревушка, на ее фоне — величественные Альпы. В Рамсау эту картину можно наблюдать вживую, причем радовать глаз и объектив фотоаппарата она способна абсолютно в любое время года.

Куда идти: Церковь святого Себастьяна