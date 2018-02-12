Eurostar запустит прямой поезд Лондон-Амстердам

С начала апреля два королевства станут ближе: из Лондона в Амстердам можно будет доехать всего за три часа сорок одну минуту. Eurostar готов стать главным конкурентом для ближней международной авиации, предложив доступное сообщение по железной дороге на одном из самых напряженных направлений.

Билеты на поезд Лондон-Амстердам появятся на сайте Eurostar 20 февраля на даты путешествия с 4 апреля. Поезд Eurostar в Амстердам будет отходить с лондонского вокзала St Pancras International, в пути предусмотрена только одна остановка — в Роттердаме, за сорок минут до прибытия на Центральный железнодорожный вокзал Амстердама.

Стоимость билета на поезд Лондон-Амстердам составляет от 35 фунтов стерлингов. Поезда будут ходить два раза в день, в 08:31 и 17:31, сообщает MK London.

Хорошую новость омрачает то, что прямое сообщение пока возможно только в направлении континента. Отправляясь в обратный путь, пассажиры будут вынуждены ехать с остановкой в Брюсселе, так как голландские власти еще не согласовали вопрос паспортного контроля на Центральном вокзале Амстердама. Это обстоятельство увеличит продолжительность поездки Амстердам-Лондон на один час и восемь минут. Руководство компании уверяет, что это временная мера, и паспортный контроль в Амстердаме будет организован не позднее конца 2019 года.