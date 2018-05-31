Европа объявила войну туристам, введя ограничения на аренду жилья через Airbnb (+ список стран)

Delfi Turgid
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Германия
Европа объявила войну туристам, введя ограничения на аренду жилья через Airbnb (+ список стран)
Foto: Reuters/Scanpix
newsru.com

Популярные у туристов европейские города и курортные острова повсеместно ограничивают краткосрочную аренду квартир и домов через такие сервисы бронирования, как Airbnb, HomeAway и им подобные.

Нидерланды

Европа объявила войну туристам, введя ограничения на аренду жилья через Airbnb (+ список стран)
Foto: Pixabay

О планах полностью запретить бронирование квартир и комнат через Airbnb заявил Амстердам. На данный момент владельцы жилья в городе имеют право сдавать его в аренду не более 60 дней в году. Но с января 2019 года количество разрешенных дней сдачи в аренду снижено до 30. А с начала 2018 года уже действует правило, обязывающее владельцев квартир, сдающих их через Airbnb, регистрироваться в муниципалитете. Нарушители штрафуются на сумму в шесть тысяч евро, сообщало местное издание NL Times.

Кроме того, в рамках борьбы с массовым туризмом в Амстердаме хотят увеличить до 7% налог для туристов на территории всего города (вместо нынешних 6% в центральных районах и 4% - на окраинах). Из-за туристов стоимость квартир в столице Нидерландов в 2018 году выросла на 12% по сравнению с прошлым годом. Город страдает от излишнего количества туристов - в этом году там ожидают 18 млн иностранных гостей, что на 20% больше, чем два года назад. От подобных ограничительных мер туризм пострадает очень серьезно, так как в Амстердаме существует дефицит мест размещения. В высокий сезон большинство гостиниц занято за несколько недель. Заселиться в отель без брони практически невозможно, в наличии остаются только самые дорогие варианты.

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Германия

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Delfi Turgid

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