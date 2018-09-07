Флоренция ввела для туристов штрафы за еду на улице до €500

Согласно новому закону туристам запрещено "перекусывать" на улице, а именно — "в неустановленных местах": на ступеньках кафе, церквей и магазинов. Предусмотренные штрафы — от 150 до 500 евро.

Запрет распространяется на все улицы и площади вокруг популярных магазинчиков стрит-фуда в центре старого города. Данная мера была принята из-за того, что в центре города нет мест, где можно было бы поесть, и туристы часто усаживались на ступеньки прилегающих магазинов, вызывая недовольство их владельцев, сообщает Турпром.

Запрет будет действовать с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 20:00 до 6 января 2019 года, после чего, как ожидается, он будет продлен еще как минимум на год.

“Это не карательная мера, а сдерживающее средство", — заявил мэр Флоренции. Он также отметил, что туристам, ведущим себя корректно, всегда будут рады, в том числе, когда они захотят попробовать местную гастрономию. О туристах, впрочем, мэр тоже предполагает позаботиться и поставить скамейки, а также издать специальные карты, чтобы показать, куда гости города могут пойти и поесть, не рискуя штрафом.