ФОТО: 10 дней на Черном континенте — как латыши провели "турне" по Западной Африке

В это путешествие Марис Упениекс, путешественник и автор блога "Kāturir", отправился с Иваром Крутайнисом, латышом, который решил до 30 лет посетить 100 разных стран мира. Путешествие должно было продлиться дольше, но из-за возможных беспорядков в Гамбии в начале декабря 2016 года его пришлось прервать.

По словам Мариса, слетать туда и обратно получилось где-то за 250 евро — благодаря тому, что в Гамбию из Западной Европы летает много туристов на чартерах. В принципе, можно было найти и еще более дешевые варианты.

В Гамбии путешественники узнали, что есть возможность посетить Гвинею-Бисау, так как в южном городе Сенегала, Зигунчоре, есть консулат, в котором можно было быстро (по африканским стандартам) оформить визы в соседние страны. В Гвинее-Бисау им понравилось, хотя времени на острова не хватило. На обратном пути "заглянули" в Дакар. Хотели на пароме, но билетов не было — пришлось лететь за 100 евро. Зато добрались за полчаса вместо 2-3 дней наземным или водным транспортом.

В Гамбии проходили выборы, результаты которых действующего президента не устроили и он отказался передавать власть. Запахло жареным и пришлось уезжать.

По словам Мариса, Гамбия была самой дружелюбной, хотя за дружелюбностью часто стоит желание что-нибудь продать — как-никак, туристическая страна. В Гвинее-Бисау было очень спокойно, там путешественников не трогают и дело даже не в снующих туда-сюда белых джипах "голубых касок" ООН. А вот нервознее всего они ощущали себя в Дакаре, иногда там привязывались откровенно криминальные типы.

Что касается жилья, то ночевали в гостиницах и в снятом через Airbnb жилье. Иногда находили что-то спонтанно, один раз даже по рекомендации местного жителя в общественном транспорте.

Подробнее о приключениях путешественников читайте в блоге "Kāturir" и на Facebook, ну а мы публикуем рассказ и фото Мариса Упениекса. Далее — его слова, перевод с латышского

с публикации в Tūrismagids.

Фоторепортаж из экзотической для нас, но такой обыденной для них Африки

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Поселок Таньи, выгрузка свежепойманной рыбы.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Столы для сушки рыбы на пляже.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Чистка гигантского моллюска.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Начали мы с апокалиптического автовокзала в Зигунчоре, погрузившись в так называемую "sept-place" — "маршрутку" с примерно семью пассажирскими местами. На границе нам тотально повезло — приехали к ее закрытию. Подъехали десять крутых джипов с конвоем из гранатометчиков, из них вышли чиновники и какая-то делегация. Едва ли не держась за руки, они подошли к пограничному барьеру, хлопали, позировали фотожурналистам. На фоне пели местные женщины и… все. Через мгновение мы уже ехали. Гвинея-Бисау, кажется, намного беднее Сенегала – в центре столицы ни одного светофора, а посреди улиц лежат кучи мусора, в которых копаются стаи грифов.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Бисау. Вечером на улицах становилось довольно темно, особо гулять не рекомендуется.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Там также есть совсем маленький старый город с остатками колониальной архитектуры. Португальское влияние все еще ощущается.

Бисау, столица Гвинеи-Бисау. Кажется, самая разоренная из всех, где я был. Покрытые песком улицы в ямах и отсутствие светофоров резко контрастируют с яркими белыми джипами ООН. Главные приключения начинаются с наступлением темноты, ибо освещение есть только в тех редких местах, где установлены столбы с солнечными батареями. А так все электричество получают с помощью генераторов, поэтому возможность в темноте сломать ногу в яме более чем реальна. Но в то же время тут свой шарм и люди доброжелательны, никто не пытался нас обокрасть. А еще там самый вкусный эспрессо.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Кое-кому там живется очень хорошо.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

"Мисс" Гвинея-Бисау.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Продавщица "какашек".

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Больше всего на местных дорогах характерных маршруток и такси. Личного транспорта мало.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

В мешке на голове дамы — маленькие пакетики с водой в целлофане. Отрываешь уголок – и утоляешь жажду.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Чем дальше от Бисау, тем меньше машин. По обочинам бредут люди, делают только им ведомые дела.

Путь назад в Сенегал. Изучение Гвинеи-Бисау пришлось отложить — понимаем, что надо успеть назад в Зигунчор, откуда в Дакар отходит паром. Ибо ехать туда по шоссе — то же самое, что сутки провести в позе эмбриона в микроволновке. Стартуем рано утром, наблюдаем за нюансами местной жизни. Границу пересекаем для Африки невероятно быстро. Так быстро, что меня ненадолго оставляет вечно присутствующее ощущение, что с нами в любой момент случится что-то плохое. Оно немного оправдывается — оказывается, что наш паром распродан. Застреваем в Зигунчоре на полтора дня и решаем лететь в Дакар самолетом авиакомпании, про которую до этого ни разу не слышали.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Почти у каждой маршрутки есть сопровождающий работник, который собирает деньги, помогает складывать вещи и отправляется на переговоры с военными, иногда блокирующими дороги. Этим парням нравится кататься на подножке бусика и трястись там на скорости 80 км/ч по обычно весьма ухабистым дорогам.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

В местах, где дороги проходят по затапливаемым районам, в дожди асфальт размывает и появляются бесчисленные ямы. Во многих таких местах транспорт предпочитает ехать по обочине. Эти парни "починили" дорогу грязью и: а) снижают скорость транспорта, чтобы он не разнес грязь за 10 минут; б)возможно, надеются получить за труды монетку. Но наш водитель их, конечно, игнорирует.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Были в селах, наблюдали там за обычной жизнью.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Женщина с впечатляющей вязанкой дров на голове. Шейные мускулы у женщин там очень развиты.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

В Сенегале на дорогах появляются стихийные "лежачие полицейские", устроенные местными жителями в надежде снизить и без того не особо большую скорость транспорта.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

С утра, перед тем как начинается парилка, посещаем рыбный рынок Зигунчора. После этого отправляемся в Дакар.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Там также живет африканский братик аистов, который, по моему мнению, не такой крутой, как наши. Гнездятся они коллективно.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Обитают они и на берегах рек. Тут же торгуют выложенной на солнце рыбой.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Голова без корзины — голова, используемая нецелевым образом! Интересно, что мужчин с таким грузом на голове мы не видели.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Дакар. Город большой, хаотичный и космополитичный — полная противоположность всем тем спокойным местам, в которых мы были. В центре кафе мало, а сидят в них, как правило, только люди, похожие на европейцев, беспрерывно отмахиваясь от продавцов утюгов, бус, очень некрасивых рубашек и прочих чудес, толпы которых наводняют город. Против камер местные жители настроены очень агрессивно. Но надо сказать, что видя, как люди здесь стараются заработать, я проникся к ним уважением. Большинство делает действительно грязную работу. Намного проще было бы грабить банки или таких простаков, как мы.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Между двух полос на шоссе в длинный ряд стоят кеды на продажу. Удобно — ползешь в пробке и выбираешь. Улицы переполнены торговцами. Больше всего поразил мужчина, который предлагал сидящим в пробке приобрести большую раму со стихами из Корана, выложенными золотыми нитями.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

В движении принимают участие и конные экипажи.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

На обочинах идет хаотичный ремонт авто.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Рождество начинают праздновать и там.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Заметили, что во всех заведениях общепита, в которых мы были, культуры обслуживания как таковой практически не было. Хотя, казалось бы, учитывая, как мало людей могут себе позволить себе там "сидеть в кафе", должно быть наоборот. Ну, за исключением одного складного барчика "Викинг", который оказался очагом проституции. Дамы на любой вкус там заняли половину столиков, у каждого по одной, небрежно уткнувшись в телефоны, но готовые в любой момент откликнуться на контакт глазами. Там были даже лихие "мальчики", паркующие машины. Один напоминал Муаммара Каддафи.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Наследие Африки. Стоит так, чтобы не унесли.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Куриные крылышки на развес.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Мода Дакара.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Портовый район.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Лучшее, что продают на улицах — прутки, чтобы погрызть и поковырять в зубах. Видели, как многие этим занимались. Сначала думали, что они какие-то особенные, ароматические. Но на вкус оказалось, что нет — обычные ветки.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Побережье.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Чудесная реклама парикмахерской. Идеально, если бы оказалась нишевой парикмахерской — только для близнецов, только одинаковая стрижка.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

"Кенгурятники" продают прямо на тротуаре.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Путь обратно в Банджул. От Дакара до столицы Гамбии примерно 300 километров, однако на дорогу уходит примерно девять часов, и то если повезет. Такси, семиместное авто, автобус, паром, такси. Нам повезло: единственный сюрприз преподнесли пограничники Гамбии, которые водили нас по трем кабинетам в ожидании взятки. В первом обломались, потому что у нас оказались сертификаты, доказывающие наличие прививки от желтой лихорадки. Во втором я не понял, чего от нас хотели, но все же показал на карте Латвию. Но лучше всего было в третьем, где нам сообщили, что нужны визы. Помогли лишь терпение, улыбки и настойчивое упоминание посольства. Сдались и вернули паспорта с нужными печатями. Начали в семь утра от одного из нескольких дакарских автовокзалов. Явившись туда, попали в толпу кричащих людей, пытавшихся найти свою машину. Выехали в итоге на старой французской машине, в багажнике которой установлены еще три сиденья и всего она везет семь пассажиров. Отсюда и название — "sept place".

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

На обочинах — непонятные композиции.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

А это местный "бутик".

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Водоносы.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

В какой-то момент начались невероятно красивые леса из баобабов. Некоторые деревья выглядят так, будто им тысяча лет, а в обхвате — метров 20. Гиганты.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Есть там и лагуны, где добывают соль.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Несколько раз шоссе пересекали большие стада быков. Спокойные, как удавы. Приходилось стоять и ждать.

Foto: Māris Upenieks, katurir.lv

Доводилось в Сенегале видеть и такие этнографические поселки. Только там и нигде больше.