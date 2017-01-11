ФОТО: 10 дней на Черном континенте — как латыши провели "турне" по Западной Африке

По словам Мариса, слетать туда и обратно получилось где-то за 250 евро — благодаря тому, что в Гамбию из Западной Европы летает много туристов на чартерах. В принципе, можно было найти и еще более дешевые варианты.
В Гамбии путешественники узнали, что есть возможность посетить Гвинею-Бисау, так как в южном городе Сенегала, Зигунчоре, есть консулат, в котором можно было быстро (по африканским стандартам) оформить визы в соседние страны. В Гвинее-Бисау им понравилось, хотя времени на острова не хватило. На обратном пути "заглянули" в Дакар. Хотели на пароме, но билетов не было — пришлось лететь за 100 евро. Зато добрались за полчаса вместо 2-3 дней наземным или водным транспортом.
В Гамбии проходили выборы, результаты которых действующего президента не устроили и он отказался передавать власть. Запахло жареным и пришлось уезжать.
По словам Мариса, Гамбия была самой дружелюбной, хотя за дружелюбностью часто стоит желание что-нибудь продать — как-никак, туристическая страна. В Гвинее-Бисау было очень спокойно, там путешественников не трогают и дело даже не в снующих туда-сюда белых джипах "голубых касок" ООН. А вот нервознее всего они ощущали себя в Дакаре, иногда там привязывались откровенно криминальные типы.
Что касается жилья, то ночевали в гостиницах и в снятом через Airbnb жилье. Иногда находили что-то спонтанно, один раз даже по рекомендации местного жителя в общественном транспорте.
Подробнее о приключениях путешественников читайте в блоге "Kāturir" и на Facebook, ну а мы публикуем рассказ и фото Мариса Упениекса. Далее — его слова, перевод с латышского
с публикации в Tūrismagids.
Фоторепортаж из экзотической для нас, но такой обыденной для них Африки
Поселок Таньи, выгрузка свежепойманной рыбы.
Столы для сушки рыбы на пляже.
Чистка гигантского моллюска.
Начали мы с апокалиптического автовокзала в Зигунчоре, погрузившись в так называемую "sept-place" — "маршрутку" с примерно семью пассажирскими местами. На границе нам тотально повезло — приехали к ее закрытию. Подъехали десять крутых джипов с конвоем из гранатометчиков, из них вышли чиновники и какая-то делегация. Едва ли не держась за руки, они подошли к пограничному барьеру, хлопали, позировали фотожурналистам. На фоне пели местные женщины и… все. Через мгновение мы уже ехали. Гвинея-Бисау, кажется, намного беднее Сенегала – в центре столицы ни одного светофора, а посреди улиц лежат кучи мусора, в которых копаются стаи грифов.
Бисау. Вечером на улицах становилось довольно темно, особо гулять не рекомендуется.
Там также есть совсем маленький старый город с остатками колониальной архитектуры. Португальское влияние все еще ощущается.
Бисау, столица Гвинеи-Бисау. Кажется, самая разоренная из всех, где я был. Покрытые песком улицы в ямах и отсутствие светофоров резко контрастируют с яркими белыми джипами ООН. Главные приключения начинаются с наступлением темноты, ибо освещение есть только в тех редких местах, где установлены столбы с солнечными батареями. А так все электричество получают с помощью генераторов, поэтому возможность в темноте сломать ногу в яме более чем реальна. Но в то же время тут свой шарм и люди доброжелательны, никто не пытался нас обокрасть. А еще там самый вкусный эспрессо.
Кое-кому там живется очень хорошо.
"Мисс" Гвинея-Бисау.
Продавщица "какашек".
Больше всего на местных дорогах характерных маршруток и такси. Личного транспорта мало.
В мешке на голове дамы — маленькие пакетики с водой в целлофане. Отрываешь уголок – и утоляешь жажду.
Чем дальше от Бисау, тем меньше машин. По обочинам бредут люди, делают только им ведомые дела.
Путь назад в Сенегал. Изучение Гвинеи-Бисау пришлось отложить — понимаем, что надо успеть назад в Зигунчор, откуда в Дакар отходит паром. Ибо ехать туда по шоссе — то же самое, что сутки провести в позе эмбриона в микроволновке. Стартуем рано утром, наблюдаем за нюансами местной жизни. Границу пересекаем для Африки невероятно быстро. Так быстро, что меня ненадолго оставляет вечно присутствующее ощущение, что с нами в любой момент случится что-то плохое. Оно немного оправдывается — оказывается, что наш паром распродан. Застреваем в Зигунчоре на полтора дня и решаем лететь в Дакар самолетом авиакомпании, про которую до этого ни разу не слышали.
Почти у каждой маршрутки есть сопровождающий работник, который собирает деньги, помогает складывать вещи и отправляется на переговоры с военными, иногда блокирующими дороги. Этим парням нравится кататься на подножке бусика и трястись там на скорости 80 км/ч по обычно весьма ухабистым дорогам.
В местах, где дороги проходят по затапливаемым районам, в дожди асфальт размывает и появляются бесчисленные ямы. Во многих таких местах транспорт предпочитает ехать по обочине. Эти парни "починили" дорогу грязью и: а) снижают скорость транспорта, чтобы он не разнес грязь за 10 минут; б)возможно, надеются получить за труды монетку. Но наш водитель их, конечно, игнорирует.
Были в селах, наблюдали там за обычной жизнью.
Женщина с впечатляющей вязанкой дров на голове. Шейные мускулы у женщин там очень развиты.
В Сенегале на дорогах появляются стихийные "лежачие полицейские", устроенные местными жителями в надежде снизить и без того не особо большую скорость транспорта.
С утра, перед тем как начинается парилка, посещаем рыбный рынок Зигунчора. После этого отправляемся в Дакар.
Там также живет африканский братик аистов, который, по моему мнению, не такой крутой, как наши. Гнездятся они коллективно.
Обитают они и на берегах рек. Тут же торгуют выложенной на солнце рыбой.
Голова без корзины — голова, используемая нецелевым образом! Интересно, что мужчин с таким грузом на голове мы не видели.
Дакар. Город большой, хаотичный и космополитичный — полная противоположность всем тем спокойным местам, в которых мы были. В центре кафе мало, а сидят в них, как правило, только люди, похожие на европейцев, беспрерывно отмахиваясь от продавцов утюгов, бус, очень некрасивых рубашек и прочих чудес, толпы которых наводняют город. Против камер местные жители настроены очень агрессивно. Но надо сказать, что видя, как люди здесь стараются заработать, я проникся к ним уважением. Большинство делает действительно грязную работу. Намного проще было бы грабить банки или таких простаков, как мы.
Между двух полос на шоссе в длинный ряд стоят кеды на продажу. Удобно — ползешь в пробке и выбираешь. Улицы переполнены торговцами. Больше всего поразил мужчина, который предлагал сидящим в пробке приобрести большую раму со стихами из Корана, выложенными золотыми нитями.
В движении принимают участие и конные экипажи.
На обочинах идет хаотичный ремонт авто.
Рождество начинают праздновать и там.
Заметили, что во всех заведениях общепита, в которых мы были, культуры обслуживания как таковой практически не было. Хотя, казалось бы, учитывая, как мало людей могут себе позволить себе там "сидеть в кафе", должно быть наоборот. Ну, за исключением одного складного барчика "Викинг", который оказался очагом проституции. Дамы на любой вкус там заняли половину столиков, у каждого по одной, небрежно уткнувшись в телефоны, но готовые в любой момент откликнуться на контакт глазами. Там были даже лихие "мальчики", паркующие машины. Один напоминал Муаммара Каддафи.
Наследие Африки. Стоит так, чтобы не унесли.
Куриные крылышки на развес.
Мода Дакара.
Портовый район.
Лучшее, что продают на улицах — прутки, чтобы погрызть и поковырять в зубах. Видели, как многие этим занимались. Сначала думали, что они какие-то особенные, ароматические. Но на вкус оказалось, что нет — обычные ветки.
Побережье.
Чудесная реклама парикмахерской. Идеально, если бы оказалась нишевой парикмахерской — только для близнецов, только одинаковая стрижка.
"Кенгурятники" продают прямо на тротуаре.
Путь обратно в Банджул. От Дакара до столицы Гамбии примерно 300 километров, однако на дорогу уходит примерно девять часов, и то если повезет. Такси, семиместное авто, автобус, паром, такси. Нам повезло: единственный сюрприз преподнесли пограничники Гамбии, которые водили нас по трем кабинетам в ожидании взятки. В первом обломались, потому что у нас оказались сертификаты, доказывающие наличие прививки от желтой лихорадки. Во втором я не понял, чего от нас хотели, но все же показал на карте Латвию. Но лучше всего было в третьем, где нам сообщили, что нужны визы. Помогли лишь терпение, улыбки и настойчивое упоминание посольства. Сдались и вернули паспорта с нужными печатями. Начали в семь утра от одного из нескольких дакарских автовокзалов. Явившись туда, попали в толпу кричащих людей, пытавшихся найти свою машину. Выехали в итоге на старой французской машине, в багажнике которой установлены еще три сиденья и всего она везет семь пассажиров. Отсюда и название — "sept place".
На обочинах — непонятные композиции.
А это местный "бутик".
Водоносы.
В какой-то момент начались невероятно красивые леса из баобабов. Некоторые деревья выглядят так, будто им тысяча лет, а в обхвате — метров 20. Гиганты.
Есть там и лагуны, где добывают соль.
Несколько раз шоссе пересекали большие стада быков. Спокойные, как удавы. Приходилось стоять и ждать.
Доводилось в Сенегале видеть и такие этнографические поселки. Только там и нигде больше.